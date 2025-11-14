Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году

Самыми популярными именами для мальчиков стали также Макс, Лева, Влад, Рома, для девочек — Соня, Маша, Лера, Света. Наряду с популярными в регионе также можно встретить редкие и необычные имена. Так, мальчиков в этом году называли именами Адисей, Ной, Орфей, Посейдон и Ставр, девочек — Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.