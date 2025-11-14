Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году

В Московской области в 2025 году появился тренд давать новорожденным короткие формы традиционных имен. Например, популярными вариантами стали Алекс и Ариша, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Самыми популярными именами для мальчиков стали также Макс, Лева, Влад, Рома, для девочек — Соня, Маша, Лера, Света. Наряду с популярными в регионе также можно встретить редкие и необычные имена. Так, мальчиков в этом году называли именами Адисей, Ной, Орфей, Посейдон и Ставр, девочек — Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.
Ранее начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала о необычных именах, которым дали жители Москвы. За девять месяцев в столице среди новорожденных появились девочки с редкими именами: Ассоль, Забава, Любава, Маруся, Лукерья, Океана, Емельяна, Ефросинья, Искра, Настасья, Феодосия, Белояра, Дельфина, Сталина. В числе редких мужских имен — Кай, Марс, Трофим, Ерофей, Тихомир, Харитон, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Моисей, Енисей, Есений, Ной, Святогор, Спиридон, Гектор, Ефрем, Фома, Емельян, Митрофан.
Уханева отметила, что более 200 новорожденных получили двух- и трехсоставные имена. Например, Ева-Александра, Вера-Елена, Ева-Мария. Кроме того, примерно 470 мальчиками дали двух-, трех- и четырехсоставные имена.