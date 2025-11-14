Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд

Швейцарский дайвер Вальдемар Брудерер установил рекорд по самому глубокому погружению под лед с задержанным дыханием. Он достиг глубины в 56 метров, без ласт и гидрокостюма, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Погружение состоялось 27 февраля в озере Зильс в швейцарском кантоне Граубюнден. В феврале температура воды в этом водоеме обычно колеблется от -11 градусов до +1.
По словам Брудерера, погружение было для него не только личным вызовом, но и посланием о том, что нужно беречь природу. Дайвер надеется, что его рекорд поможет привлечь внимание к проблеме изменения климата и таяния ледников.
«Меня привлекают кристально чистая вода, спокойствие подводного мира и вызов, который бросает такая экстремальная среда. Мне нравится погружаться в природу и чувствовать ее в первозданном виде. Минимизируя оборудование, я чувствую большую связь со стихиями и могу по-настоящему оценить величие подводных ландшафтов», ― отметил он.
В этом году был побит и рекорд по самой длительной задержке дыхания под водой среди мужчин. Витомир Маричич из Хорватии погрузил лицо под воду и пролежал на поверхности неподвижно 29 минут 3 секунды. Он побил рекорд соотечественника Будимира Шобата — 24 минуты 37 секунд, который держался с 2021 года.