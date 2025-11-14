Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов
Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов
Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»

Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд

Фото: Guinness World Records

Швейцарский дайвер Вальдемар Брудерер установил рекорд по самому глубокому погружению под лед с задержанным дыханием. Он достиг глубины в 56 метров, без ласт и гидрокостюма, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Погружение состоялось 27 февраля в озере Зильс в швейцарском кантоне Граубюнден. В феврале температура воды в этом водоеме обычно колеблется от -11 градусов до +1.

По словам Брудерера, погружение было для него не только личным вызовом, но и посланием о том, что нужно беречь природу. Дайвер надеется, что его рекорд поможет привлечь внимание к проблеме изменения климата и таяния ледников.

«Меня привлекают кристально чистая вода, спокойствие подводного мира и вызов, который бросает такая экстремальная среда. Мне нравится погружаться в природу и чувствовать ее в первозданном виде. Минимизируя оборудование, я чувствую большую связь со стихиями и могу по-настоящему оценить величие подводных ландшафтов», ― отметил он.

В этом году был побит и рекорд по самой длительной задержке дыхания под водой среди мужчин. Витомир Маричич из Хорватии погрузил лицо под воду и пролежал на поверхности неподвижно 29 минут 3 секунды. Он побил рекорд соотечественника Будимира Шобата — 24 минуты 37 секунд, который держался с 2021 года.

Расскажите друзьям