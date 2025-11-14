Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич

Писательница Саманта Лич выпустила книгу в жанре тру-крайма «Элизы: Три девочки, одна судьба и смертельные секреты субурбии» в 2023 году. Она рассказала о трех школьницах, познакомившихся в школе-интернате для трудных подростков. Восемь лет спустя все они умерли.