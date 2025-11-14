Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич

Фото: tribeca

Американская актриса и продюсер Лена Данэм, создательница шоу «Девочки», разработает сериал для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич. Об этом сообщил Deadline.

Проектом также занимается Хизер Ранье, известная по сериалам «Вероника Марс» и «Рухнувшие небеса». Кинематографистки представят историю о подростках из бруклинской частной школы «Ремсон Преп».

Действие развернется после 11 сентября 2001 года. «Элизы» описывается как «ода классическим школьным драмам, одновременно история о безнадзорных городских детях на рубеже тысячелетий и исследование врожденной силы и самоопределения девочек-подростков».

Данэм будет создательницей проекта, его шоураннером и исполнительным продюсером. Намерена ли она сыграть какую-либо из ролей, неизвестно. Netflix и Universal пока отказываются комментировать предстоящий релиз.

Писательница Саманта Лич выпустила книгу в жанре тру-крайма «Элизы: Три девочки, одна судьба и смертельные секреты субурбии» в 2023 году. Она рассказала о трех школьницах, познакомившихся в школе-интернате для трудных подростков. Восемь лет спустя все они умерли.

Ранье, как и Данэм, станет исполнительным продюсером экранизации наряду с Лич, Майклом Коэном, Тимом Беваном, Эриком Феллнером и Кэти Розелл. Еще одним продюсером будет Блейк Марс. Производством сериала займутся Working Title Television и Universal International Studios.

Летом 2025 года Данэм представила сериал «Too Much» («Чересчур»), посвященный 30-летней американке, которая переезжает в Лондон. «Афиша Daily» рассказывала, что удалось Данэм в новом шоу, а что — нет.

