Мишель Йео получит почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Одна из последних работ Йео — фильм A24 «Все везде и сразу». За главную роль в нем актриса получила «Оскар» и «Золотой глобус». Всего в фильмографии Йео более 50 картин, в том числе главная роль в «Безумно богатых азиатах» Кевина Квана.