Мишель Йео получит почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов
Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов
Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»

Мишель Йео получит почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Фото: А24

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео будет удостоена почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф, сообщает Variety. Награду вручат на Берлинском кинофестивале 12 февраля.

Одна из последних работ Йео — фильм A24 «Все везде и сразу». За главную роль в нем актриса получила «Оскар» и «Золотой глобус». Всего в фильмографии Йео более 50 картин, в том числе главная роль в «Безумно богатых азиатах» Кевина Квана.

Директор Берлинского кинофестиваля Триша Таттл поделилась: «Мишель Йео — художница и визионер, чьи работы стирают границы — будь то географические, языковые или кинематографические. Ее властное присутствие, смелые творческие решения и неповторимый стиль оставили неизгладимый след в памяти поколений кинематографистов и поклонников на Берлинале и по всему миру».

Йео отреагировала на событие так: «Берлин всегда занимал особое место в моем сердце. Это был один из первых фестивалей, который с таким теплом и щедростью принял мои работы. Вернуться спустя столько лет и получить признание моего пути в кинематографе — действительно знаменательно».

Совсем скоро, меньше чем через неделю, состоится премьера фильма «Злая: Навсегда», в котором Йео сыграет антагонистку мадам Мориббл. Действие фильма развернется спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и строит успешную карьеру в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.

Расскажите друзьям