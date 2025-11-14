Мишель Йео получит почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео будет удостоена почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф, сообщает Variety. Награду вручат на Берлинском кинофестивале 12 февраля.
Одна из последних работ Йео — фильм A24 «Все везде и сразу». За главную роль в нем актриса получила «Оскар» и «Золотой глобус». Всего в фильмографии Йео более 50 картин, в том числе главная роль в «Безумно богатых азиатах» Кевина Квана.
Директор Берлинского кинофестиваля Триша Таттл поделилась: «Мишель Йео — художница и визионер, чьи работы стирают границы — будь то географические, языковые или кинематографические. Ее властное присутствие, смелые творческие решения и неповторимый стиль оставили неизгладимый след в памяти поколений кинематографистов и поклонников на Берлинале и по всему миру».
Йео отреагировала на событие так: «Берлин всегда занимал особое место в моем сердце. Это был один из первых фестивалей, который с таким теплом и щедростью принял мои работы. Вернуться спустя столько лет и получить признание моего пути в кинематографе — действительно знаменательно».
Совсем скоро, меньше чем через неделю, состоится премьера фильма «Злая: Навсегда», в котором Йео сыграет антагонистку мадам Мориббл. Действие фильма развернется спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и строит успешную карьеру в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.