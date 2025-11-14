Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
В России создадут рейтинг автошкол

Фото: Jackson David/Unsplash

В России появится рейтинг автошкол. Его составят на основе того, сколько ДТП совершили их выпускники. Соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях 13 ноября приняла Госдума.

Поправки внесут в закон «О безопасности дорожного движения». МВД сможет разрабатывать критерии для составления рейтинга автошкол. Информация о показателях учебных заведений станет доступной в интернете.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря нововведению россияне смогут узнать об автошколах и оставить отзывы о своем обучении. При составлении рейтинга будут учитывать итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которые те попали.

Председатель комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев поясняет, что инициатива позволит «посмотреть, если школа в этом году выпустила 100 учеников, сколько ДТП они совершили в течение пяти лет».

С появлением критериев оценки эффективности автошколы будут «реально заниматься обучением, понимая, что это влияет на их рейтинг», считает глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он добавляет, что водители с маленьким стажем вождения — «проблемная зона» для страхового сообщества, поэтому оно заинтересовано в более качественной подготовке в автошколах.

В автошколах с этим не согласны. Например, директор московской автошколы «Колесо» Дмитрий Болотников отмечает, что на аварийность влияет не только качество обучения, но и другие факторы: прием запрещенных веществ, плохие дороги, поведение пассажиров, усталость водителя. Кроме того, автошколы не выдают водительские удостоверения — это делает Госавтоинспекция. 

