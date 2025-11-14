В России создадут рейтинг автошкол

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря нововведению россияне смогут узнать об автошколах и оставить отзывы о своем обучении. При составлении рейтинга будут учитывать итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которые те попали.