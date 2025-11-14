Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки

Фото: @karlik_navsegda

В Екатеринбурге 24 ноября состоится десятый ежегодный фестиваль, посвященный кыштымскому карлику Алешеньке, пишет Ura.ru.

«10-й фестиваль „Алешенька Фест“ под названием „Алеша в шкафу“ ждет вас, любителей и ценителей этой легенды, всех постоянников и новых участников! Пред вами развернется премьера и театральное представление о событиях тех дней 1996 года», — говорится в сообщении организаторов.

Специальный гость и традиционный хедлайнер фестиваля — бывший следователь Владимир Бендлин, который в 1996-м вел расследование дела гуманоида Алешеньки. Первый фестиваль в честь кыштымского карлика прошел девять лет назад.

В соцсетях фестиваля опубликованы видео с предыдущих мероприятий.

Источник: @karlik_navsegda

В 1996 году жительница Кыштыма в Челябинской области Тамара Просвирина нашла «гуманоида» ростом 25 сантиметров. Она стала называть его сыном. Женщину поместили через несколько недель в психбольницу. Милиционеры затем нашли «Алешеньку» при обыске у местного жителя, который уверял, что нашел в доме Просвириной «инопланетянина». Позднее тело пропало. Существует множество конспирологических теорий, связанных с этой историей.

