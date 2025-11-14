Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали

Промо-видео, вызвавшее вопросы об этичности приложения, сооснователь 2Wai Калум Уорти опубликовал несколько дней назад. В ролике беременная женщина разговаривает через смартфон с ИИ-версией своей покойной материй. Затем проходит 10 месяцев — и цифровая «бабушка» читает младенцу сказку на ночь. Позже ребенок, уже став мальчиком постарше, непринужденно беседует с аватаром по дороге из школы. Видео заканчивается тем, что повзрослевший сын сообщает ИИ-«бабушке», что она скоро станет прабабушкой. «С 2Wai три минуты могут длиться вечно», — говорится в ролике.