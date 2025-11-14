Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали

Иллюстрация: @CalumWorthy/X

Приложение 2Wai, которое позволяет общаться с ИИ-аватарами, раскритиковали из‑за новой рекламы. В ней показана одна из возможностей сервиса ― общение с цифровыми клонами умерших родственников. Пользователи сравнивают это с «Черным зеркалом», сообщает Interesting Engineering.

Бета-версия 2Wai вышла в июне. В приложении можно поговорить с ИИ-аватарами вымышленных или реальных людей, включая Уильяма Шекспира, персонального астролога или тренера, себя самого или членов семьи.

Аватары знаменитостей по задумке должны помочь им быть на круглосуточной связи с фанатами. Такие цифровые образы создают сами звезды. Для создания же аватара себя или одного из близких достаточно записать трехминутное видео. Это позволяет скопировать визуально-голосовую «оболочку» ― лицо, мимику и интонации человека.

В компании говорят, что ИИ-аватар может делиться теми же воспоминаниями, что и его реальный прототип. Для этого существует база знаний, куда пользователи могут загружать факты, заметки и голосовые сообщения, которые становятся «памятью» аватара.

Промо-видео, вызвавшее вопросы об этичности приложения, сооснователь 2Wai Калум Уорти опубликовал несколько дней назад. В ролике беременная женщина разговаривает через смартфон с ИИ-версией своей покойной материй. Затем проходит 10 месяцев — и цифровая «бабушка» читает младенцу сказку на ночь. Позже ребенок, уже став мальчиком постарше, непринужденно беседует с аватаром по дороге из школы. Видео заканчивается тем, что повзрослевший сын сообщает ИИ-«бабушке», что она скоро станет прабабушкой. «С 2Wai три минуты могут длиться вечно», — говорится в ролике.

Видео: @CalumWorthy/X

Эта концепция вызвала сравнения с эпизодом «Черного зеркала» «Я скоро вернусь», вышедшим в 2013 году. В нем женщина, переживающая утрату, пользуется ИИ-копией своего умершего партнера.

Пользователи назвали промо-ролик «демоническим» и «топливом для кошмаров». Некоторые сказали, что идея нарушает эмоциональные границы и рискует заменить настоящую скорбь искусственным утешением.

Наиболее сильную реакцию вызвало то, как в ролике ребенок формирует крепкую эмоциональную связь с ИИ-версией умершей бабушки. Комментаторы предположили, что такая технология может исказить память, привязанность и сам процесс переживания утраты. Другие же похвалили идею сохранения голосов и историй.

Приложение 2Wai доступно в AppStore, а вскоре обещают выпустить и Android-версию. Взаимодействие с аватарами в нем тратит кредиты, которые можно заработать или купить.

