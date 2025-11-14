Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки

Кристофер Нолан рассказал, что для съемок его грядущего фильма «Одиссея» потребовалось более 2 млн футов пленки — это около 609,6 километра. Об этом сообщает Rolling Stone.
Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей. И тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — поделился впечатлениями режиссер.
Съемки «Одиссеи» продлились полгода: с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.
В основу фильма легла поэма Гомера, созданная в VIII веке до нашей эры. В центре сюжета — царь Итаки Одиссей в исполнении Мэтта Деймона, который после Троянской войны пытается вернуться домой, сталкиваясь с мифическими существами и богами. Вместе с Деймоном на экране появятся Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие.
Релиз картины запланирован на 17 июля 2026 года. «Одиссея» станет первым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Еще за год до премьеры работа Нолана сумела заработать 1,5 млн долларов на предпродаже билетов, которые раскупили за несколько часов.