Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад

Фото: Universal Pictures

Девушка по имени Клара год назад посетила лондонскую премьеру фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» и забрала забытую Синтией Эриво шляпу. Вернуть головной убор удалось только год спустя — помогла случайная встреча на улице. Об этом девушка рассказала в тиктоке.

Вернувшись в зал в поисках подруги, зрительница обнаружила забытую кем-то шляпу. Уборщица посоветовала ей забрать головной убор, иначе его выбросили бы. Позже Клара выяснила, что шляпа принадлежала исполнительнице главной роли Синтии Эриво.

Сначала девушка безуспешно пыталась передать актрисе шляпу во время Парижской недели моды. Несколько дней назад Клара встретила Эриво на улице, рассказала ей о головном уборе, и вскоре с ней связалась ее PR-команда. Шляпа вернулась к хозяйке, а Клара в благодарность получила подарок от актрисы.

Видео: @claracrss

Вторая часть киномюзикла «Злая» с подзаголовком «Навсегда» выйдет в кино уже 19 ноября. Действие фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и строит успешную карьеру в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.

