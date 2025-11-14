«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года

Съемки «Астрала-6» завершены. Об этом сообщил в соцсетях режиссер Джейкоб Чейз.
«Я безмерно благодарен актерскому составу, съемочной группе за преданность и заботу, которые они вкладывали в каждый кадр. Увидимся в августе», — написал он.
Сиквел фильма «Астрал-5: Красная дверь» (2023) и шестой фильм франшизы «Астрал» выйдет 21 августа 2026 года. В главных ролях в ленте снялись звезда серии Лин Шей, Амелия Ив («Призраки усадьбы Блай»), Мейзи Ричардсон-Селлерс («Древние») и Сэм Спрьюэлл («Повелитель бури»). Детали сюжета держат в секрете.
Чейз написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Лесли Джонсоном-МакГолдриком («Заклятие-2»). Продюсерами выступают Джейсон Блум, Орен Пели, Джеймс Ван и Ли Уоннелл.
Первый фильм франшизы, «Астрал», вышел в 2010 году. За ним последовали «Астрал: Глава 2» (2013), «Астрал-3» (2015), «Астрал-4: Последний ключ» (2018) и «Астрал-5: Красная дверь» (2023), который стал самым кассовым фильмом франшизы. Он заработал в прокате 189 млн долларов по всему миру при бюджете в 16 млн.
Первоначально шестая часть «Астрала» должна была выйти на экраны 29 августа 2025 года. В январе Sony Pictures перенесла премьеру на год.