«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года

Первый фильм франшизы, «Астрал», вышел в 2010 году. За ним последовали «Астрал: Глава 2» (2013), «Астрал-3» (2015), «Астрал-4: Последний ключ» (2018) и «Астрал-5: Красная дверь» (2023), который стал самым кассовым фильмом франшизы. Он заработал в прокате 189 млн долларов по всему миру при бюджете в 16 млн.