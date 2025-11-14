«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов
Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов
Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Звезда «Декстера» Майкл С.Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля

«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года

Фото: @jacobschase

Съемки «Астрала-6» завершены. Об этом сообщил в соцсетях режиссер Джейкоб Чейз.

«Я безмерно благодарен актерскому составу, съемочной группе за преданность и заботу, которые они вкладывали в каждый кадр. Увидимся в августе», — написал он.

Сиквел фильма «Астрал-5: Красная дверь» (2023) и шестой фильм франшизы «Астрал» выйдет 21 августа 2026 года. В главных ролях в ленте снялись звезда серии Лин Шей, Амелия Ив («Призраки усадьбы Блай»), Мейзи Ричардсон-Селлерс («Древние») и Сэм Спрьюэлл («Повелитель бури»). Детали сюжета держат в секрете.

Чейз написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Лесли Джонсоном-МакГолдриком («Заклятие-2»). Продюсерами выступают Джейсон Блум, Орен Пели, Джеймс Ван и Ли Уоннелл.

Первый фильм франшизы, «Астрал», вышел в 2010 году. За ним последовали «Астрал: Глава 2» (2013), «Астрал-3» (2015), «Астрал-4: Последний ключ» (2018) и «Астрал-5: Красная дверь» (2023), который стал самым кассовым фильмом франшизы. Он заработал в прокате 189 млн долларов по всему миру при бюджете в 16 млн.

Первоначально шестая часть «Астрала» должна была выйти на экраны 29 августа 2025 года. В январе Sony Pictures перенесла премьеру на год.

