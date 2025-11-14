Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
8% россиян не будут встречать Новый год

Фото: Daniil Silantev/Unsplash

8% опрошенных россиян не планируют праздновать Новый год, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сети доставки «Много лосося» (Х5). В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

«Нежелающих праздновать больше всего среди зумеров (15%). Можно предположить, что зумеры готовятся встретить праздник тихо, без шумных застолий, на фоне повсеместного отказа от алкоголя и тренда на ЗОЖ. 92% россиян заявили, что собираются праздновать Новый 2026 год», — рассказали авторы исследования.

По результатам опроса, cреди блюд, которые собираются съесть россияне на празднике, в топе оливье (84%), шампанское (77%), мандарины (73%), селедка под шубой (69%), мимоза (55%) и водка (52%). Бутерброды с красной икрой выбрали только 30%. Бутерброды со шпротами предпочитают 19% респондентов.

Недавно стало известно, что новогодний салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году. Примерно 1,2 килограмма оливье будет стоить 434 рубля.

