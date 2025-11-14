8% россиян не будут встречать Новый год

«Нежелающих праздновать больше всего среди зумеров (15%). Можно предположить, что зумеры готовятся встретить праздник тихо, без шумных застолий, на фоне повсеместного отказа от алкоголя и тренда на ЗОЖ. 92% россиян заявили, что собираются праздновать Новый 2026 год», — рассказали авторы исследования.