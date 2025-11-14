Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе

Самой известной ролью Рикмана остается роль Северуса Снейпа в фильмах о «Гарри Поттере», которые выходили с 2001 по 2011 год. На продажу выставят памятные вещи актера со съемок франшизы. В их числе — позолоченные карманные часы, подаренные актерам и съемочной группе фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2–4 тыс. фунтов стерлингов, или 211-423 тыс. рублей), собственный комплект романов о Гарри Поттере (они оценены в 1000–2000 фунтов стерлингов, или 105–211 тыс. рублей), фигурка Снейпа в оригинальной упаковке (500–1000 фунтов стерлингов, или 53–106 тыс. рублей). На аукцион также выставят нарисованное от руки послание Рикману на Хэллоуин от Руперта Гринта, исполнителя роли Рона Уизли. За него планируют получить 2000–4000 фунтов стерлингов (211–423 тыс. рублей).