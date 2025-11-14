Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе

Личные вещи умершего актера Алана Рикмана, включая сценарии к фильмам «Крепкий орешек» и «Гарри Поттер», выставят на аукцион Propstore. Трехдневные торги пройдут в Лондоне с 5 по 7 декабря, пишет The Guardian.
Обладатель «Золотого глобуса» умер от рака поджелудочной железы в 2016 году. Аукционисты рассказали, что актер хранил сценарии и другие памятные вещи со съемок в пластиковых коробках, отдельных для каждого фильма.
Самым ценным лотом станет коллекция Рикмана, посвященная его дебюту в кино, — ленте «Крепкий орешек» 1988 года, в которой он сыграл немецкого террориста Ганса Грубера. В ней представлены сценарий со съемок с множеством рукописных заметок Рикмана и альтернативных вариантов диалогов, список актеров, пресс-пакеты и приглашение Рикмана на гала-показ фильма в Лондоне. Эти вещи оценили в 30–60 тыс. фунтов стерлингов (3,2–6,2 млн рублей).
Отдельным лотом будет продаваться казначейский билет на 100 тыс. долларов из того же фильма. За него хотят получить 1000–2000 фунтов стерлингов (105–211 тыс. рублей).
Самой известной ролью Рикмана остается роль Северуса Снейпа в фильмах о «Гарри Поттере», которые выходили с 2001 по 2011 год. На продажу выставят памятные вещи актера со съемок франшизы. В их числе — позолоченные карманные часы, подаренные актерам и съемочной группе фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2–4 тыс. фунтов стерлингов, или 211-423 тыс. рублей), собственный комплект романов о Гарри Поттере (они оценены в 1000–2000 фунтов стерлингов, или 105–211 тыс. рублей), фигурка Снейпа в оригинальной упаковке (500–1000 фунтов стерлингов, или 53–106 тыс. рублей). На аукцион также выставят нарисованное от руки послание Рикману на Хэллоуин от Руперта Гринта, исполнителя роли Рона Уизли. За него планируют получить 2000–4000 фунтов стерлингов (211–423 тыс. рублей).
Кроме того, можно будет купить вещи Рикмана и со съемок других картин. Например, сценарий «Робина Гуда: Принца воров», в котором актер сыграл шерифа Ноттингемского, его оценивают в 10–20 тыс. фунтов стерлингов (1–2 млн рублей). На аукционе будут представлены кепки с логотипом фильма «В поисках галактики» и приглашение на вечеринку актеров и съемочной группы, снимки со съемок ленты «Разум и чувства» и другие вещи.
В 2022 году в виде книги вышли дневники Алана Рикмана. Актер делал записи об актерском мастерстве, дружбе и политике. Он рассказывал о постановках, в которых участвовал, и описывал истории со съемок кинофраншизы «Гарри Поттер». В книгу войдут 27 томов рукописных дневников, которые охватывают 25 лет жизни артиста.
С июля идут съемки сериала по «Гарри Поттеру». На роль Северуса Снейпа утвердили Паапу Эссьеду, что разозлило многих фанатов. Они сочли, что выбор темнокожего артиста на эту роль оскорбляет память Алана Рикмана и созданный им образ. Ходили слухи, что сам Паапа отказался от роли, однако официально эта информация не подтверждена. Обо всем, что нужно знать о предстоящем проекте НВO, премьера которого ожидается в 2027 году, можно прочитать в материале «Афиши Daily».