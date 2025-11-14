Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс

Фото: Sikelia Productions

23 ноября в Большом историческом зале «Художественного» в 19.00 состоится зрительская премьера психологической драмы «Умри, моя любовь» Линн Рэмси. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

В российский прокат картину выпускает кинопрокатная компания «Про:взгляд». 
Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Билеты — здесь.

Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон и обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс. Они сыграли пару, которая переезжает в домик в глуши и заводит ребенка. После родов героиня Лоуренс начинает постепенно терять связь с реальностью. Продюсером выступил Мартин Скорсезе. Мировая премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, где ее включили в основную программу и номинировали на «Золотую пальмовую ветвь».

Видео: «Про: взгляд»

«В ассортименте фильмов на тему женской истерики, бессмысленной и беспощадной, которую раз за разом поднимают сами женщины-режиссеры, картина многоопытной Линн Рэмси «Умри, моя любовь» — бесспорно, самая виртуозная. Смотреть фильм, вдохновленный самим Скорсезе и мастерски играющий на расшатанных нервах публики, никогда не скучно: в истории женщины, испытывающей серьезные психологические проблемы после рождения ребенка, Дженнифер Лоуренс бесстрашно обнажает зубы, воплощая на экране замысел режиссера представить на экране клинически экстремальный «портрет явления». Степень выгорания героини такова, что при ее появлении в лесу начинает полыхать даже лес. Степень режиссерского мастерства Линн Рэмси такова, что по сравнению с ним могут отдохнуть другие "женские фильмы"»,  — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Лента основана на одноименном романе аргентинской писательницы Арианы Харвиц, финалистке Букеровской премии. История исследует темную сторону материнства: героиня, разрываясь между любовью и яростью, «тоскует по семейному очагу, но готова спалить весь дом дотла». В саундтреке картины — песни Joy Division, The Chipmunks, Джонни Кэша и Дэвида Боуи.

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала в подкасте «Las Culturistas», что ей не потребовался координатор интимных сцен на съемках фильма «Умри, моя любовь». Актриса отметила, что «чувствовала себя в полной безопасности с Робом».

