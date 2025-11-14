В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс

«В ассортименте фильмов на тему женской истерики, бессмысленной и беспощадной, которую раз за разом поднимают сами женщины-режиссеры, картина многоопытной Линн Рэмси «Умри, моя любовь» — бесспорно, самая виртуозная. Смотреть фильм, вдохновленный самим Скорсезе и мастерски играющий на расшатанных нервах публики, никогда не скучно: в истории женщины, испытывающей серьезные психологические проблемы после рождения ребенка, Дженнифер Лоуренс бесстрашно обнажает зубы, воплощая на экране замысел режиссера представить на экране клинически экстремальный «портрет явления». Степень выгорания героини такова, что при ее появлении в лесу начинает полыхать даже лес. Степень режиссерского мастерства Линн Рэмси такова, что по сравнению с ним могут отдохнуть другие "женские фильмы"», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.