Netflix опубликовал первый трейлер семейной драмы «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет по сценарию своего сына Джо Андерса. Фильм будет доступен стриминговой платформе с 24 декабря.
Действие картины происходит в канун Рождества. Неожиданная болезнь пожилой Джун заставляет ее детей и отца собраться под одной крышей. Им предстоит разобраться в своих запутанных отношениях и научиться понимать друг друга.
В картине снялись сама Кейт Уинслет, а также Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джонни Флинн («Эмма»), Андреа Райсборо («Ради Лесли»), Тимоти Сполл («Король говорит!») и Хелен Миррен («Королева»).
Ранее стало известно, что Уинслет озвучит документальный фильм «Обретение гармонии: Видение короля» о короле Великобритании Карле III.
«Это одновременно большая честь и удовольствие участвовать в создании этого фильма, который дает захватывающее представление о деятельности короля как защитника окружающей среды», — поделилась Уинслет.