В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь

2025 год может побить 10-летний рекорд по числу сильных магнитных бурь. Об этом сообщает ТАСС.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, к 13 ноября на Земле зафиксировали 61 магнитную бурю, из которых четыре были уровня G3 (сильный), две — G4 (очень сильный).
Последняя, произошедшая 12 ноября, достигла почти экстремального уровня — G5. В лаборатории отметили, что она продолжалась 42 часа и стала второй самой мощной за пять лет.
За период с января по октябрь уже зафиксировано рекордное за десятилетие число магнитных бурь и геомагнитных возмущений ― 134.
Больше всего сильных магнитных бурь за последнее десятилетие произошло в 2024 году. Тогда зафиксировано относительно немного бурь ― 43, но почти каждая четвертая была сильного уровня или выше. Шесть раз возмущение достигало уровня G3, еще четыре — уровня G4 и один раз ― G5.
Аналогичная концентрация интенсивных магнитных бурь наблюдалась лишь в 2015 году. Тогда зафиксировали 72 события, из которых девять были уровня G3 или G4.