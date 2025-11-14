В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь

Больше всего сильных магнитных бурь за последнее десятилетие произошло в 2024 году. Тогда зафиксировано относительно немного бурь ― 43, но почти каждая четвертая была сильного уровня или выше. Шесть раз возмущение достигало уровня G3, еще четыре — уровня G4 и один раз ― G5.