Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября

Департамент транспорта Москвы сообщил о завершении 14 ноября сезона аренды электросамокатов и велосипедов из‑за похолодания.
«По прогнозам синоптиков, в столице ожидается похолодание, поэтому в целях безопасности сегодня вечером мы завершим сезон проката», — говорится в телеграм-канале департамента.
Велосипеды и электросамокаты можно арендовать до 22.00, затем они будут заблокированы. После этого операторы начнут увозить их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.
«В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы. Москвичи совершили более 75 млн поездок», — сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Восьмой сезон аренды электросамокатов и тринадцатый сезон проката велосипедов открылся в столице 15 марта. Жителям предложили 60 тыс. электросамокатов и более 20 тыс. велосипедов.