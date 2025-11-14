Пользователи также смогут публиковать новые видео, однако, в отличие от других соцсетей, в diVine запрещена публикация контента, созданного ИИ. Чтобы убедиться, что видео снято человеком, будут использоваться технологии от правозащитной некоммерческой организации The Guardian Project. Они, например, позволяют проверить, что ролик был записан на смартфон.