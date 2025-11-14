Сооснователь твиттера Джек Дорси профинансировал возвращение социальной сети для 6-секундных видео Vine. Вчера для iOS и Android стало доступно diVine. Об этом сообщаетTech Crunch.
В приложении уже появился доступ к 150–200 тыс. архивных вайнов от 60 тыс. создателей. Их восстановили из резервной копии, созданной до закрытия сервиса. Сайт доступен по ссылке divine.video.
Пользователи также смогут публиковать новые видео, однако, в отличие от других соцсетей, в diVine запрещена публикация контента, созданного ИИ. Чтобы убедиться, что видео снято человеком, будут использоваться технологии от правозащитной некоммерческой организации The Guardian Project. Они, например, позволяют проверить, что ролик был записан на смартфон.
Дорси профинансировал создание diVine через свою некоммерческую организацию «and Other Stuff», основанную в мае 2025 года. Ее цель — поддержка экспериментальных проектов с открытым исходным кодом и других инструментов, которые могут изменить ландшафт социальных сетей.
Идея diVine возникла во время изучения архива Vine. После закрытия сервиса в 2016 году его видео были сохранены, но в виде больших двоичных файлов размером 40–50 гигабайт. Из-за этого они были недоступны для тех, кто просто хотел посмотреть старые вайны.
Эван Хеншо-Плат (также известный как Rabble) потратил несколько месяцев на написание скриптов для работы с большими данными и изучение структуры файлов, а затем восстановил их вместе с информацией о пользователях, просмотрах и части комментариев. Удалось восстановить в основном самые популярные видео. Множество нишевого контент кануло в Лету.