Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков

Фото: @obe1kanobe_hf

Видновский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима рэпера Никиту Вартикова (Obe1Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обвинение просило суд приговорить рэпера к 11 годам колонии. Вартиков в последнем слове сказал, что раскаивается в преступлении, и просил снисхождения суда. До этого он признавал вину только в культивации и хранении наркотиков. По его словам, он выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать.

Вартиков известен из‑за участия в рэп-батлах на площадке Versus. В марте 2025 года его задержали. По данным следствия, он оборудовал самодельный парник для выращивания марихуаны в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области. При обысках полицейские изъяли семь горшков с наркотикосодержащими растениями, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.

