Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков

Вартиков известен из‑за участия в рэп-батлах на площадке Versus. В марте 2025 года его задержали. По данным следствия, он оборудовал самодельный парник для выращивания марихуаны в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области. При обысках полицейские изъяли семь горшков с наркотикосодержащими растениями, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений.