На Москву обрушится снегопад. Толщина снежного покрова составит 3–4 сантиметра

Вечером пятницы начнется небольшой дождь, ночью он сменится сначала ливнем, а к 3–4 утра — мокрым снегом. К 9 утра утра столбик термометра опустится до 0 градусов, а улицы Москвы покроются снегом. К полудню снежный покров достигнет почти 4 сантиметров.