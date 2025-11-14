На Москву обрушится снегопад. Толщина снежного покрова составит 3–4 сантиметра

В субботу, 15 ноября, в Москве выпадет до 13–18 мм осадков — это почти треть месячной нормы. Об этом сообщает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Вечером пятницы начнется небольшой дождь, ночью он сменится сначала ливнем, а к 3–4 утра — мокрым снегом. К 9 утра утра столбик термометра опустится до 0 градусов, а улицы Москвы покроются снегом. К полудню снежный покров достигнет почти 4 сантиметров.
К вечеру осадки прекратятся, а на улицах образуется гололедица толщиной 7–12 миллиметров. В воскресенье погода будет ясная, ночью ожидается мороз, от –3 до –5 градусов, днем солнечно, не выше 0 градусов.
Прогнозы Тишковца подтвердили более раннюю информацию МЧС России. Ведомство рекомендовало автомобилистам в выходные 15–16 ноября соблюдать скоростной режим, парковать машины вдали от деревьев и избегать резких маневров: обгонов, перестроений и опережений.
Пешеходам в непогоду рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. МЧС также напомнило номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.