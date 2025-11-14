На Москву обрушится снегопад. Толщина снежного покрова составит 3–4 сантиметра

Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов
Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов
Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Звезда «Декстера» Майкл С.Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов

На Москву обрушится снегопад. Толщина снежного покрова составит 3–4 сантиметра

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В субботу, 15 ноября, в Москве выпадет до 13–18 мм осадков — это почти треть месячной нормы. Об этом сообщает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вечером пятницы начнется небольшой дождь, ночью он сменится сначала ливнем, а к 3–4 утра — мокрым снегом. К 9 утра утра столбик термометра опустится до 0 градусов, а улицы Москвы покроются снегом. К полудню снежный покров достигнет почти 4 сантиметров.

К вечеру осадки прекратятся, а на улицах образуется гололедица толщиной 7–12 миллиметров. В воскресенье погода будет ясная, ночью ожидается мороз, от –3 до –5 градусов, днем солнечно, не выше 0 градусов.

Прогнозы Тишковца подтвердили более раннюю информацию МЧС России. Ведомство рекомендовало автомобилистам в выходные 15–16 ноября соблюдать скоростной режим, парковать машины вдали от деревьев и избегать резких маневров: обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам в непогоду рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. МЧС также напомнило номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.

Расскажите друзьям