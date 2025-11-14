Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности

Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов
Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов
Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Звезда «Декстера» Майкл С.Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд

Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности

Фото: Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»

В «ГЭС-2» стартовала выставка «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах». Она предлагает взглянуть на Античность и Средневековье как на живые культурные конструкции, которые продолжают влиять на современное искусство.

Экспозиция собрала работы XVIII–XX веков — от классицизма и академизма до модерна — и соединила их с инсталляциями, скульптурами, видео и гобеленами современных художников. Так, в диалог вступили апокалиптическое полотно Льва Бакста «Древний ужас» и инсталляция «Икар» Бориса Орлова. Эти на первый взгляд непохожие произведения, обращенные друг к другу с полюсов века, выступают метафорой перехода в новое, неизвестное время.

Выставка поделена на два больших раздела. «Академизмы» исследуют античные мотивы в русском искусстве — от строгих канонов Императорской академии до работ постмодернистов. «Средневековье» разбирает, почему эпоху «темных веков» на самом деле стоит считать временем прогресса: здесь покажут иконы, готическую скульптуру, манускрипты и работы современных художников, навеянные средневековыми сюжетами.

1/7
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
2/7
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
3/7
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
4/7
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
5/7
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
6/7
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
7/7
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»

Проект предлагает проверить на прочность стереотипы, согласно которым Древняя Греция и Древний Рим — безоговорочные эстетические эталоны, а Средние века, наоборот, — время культурного упадка.

«Выставка показывает, что нам практически не доступны ни реальная Античность, ни реальное Средневековье, и мы скорее оперируем мифами об этих эпохах. Оригиналов большинства античных скульптур не сохранилось, и они обычно существуют во множестве копий и слепков, а средневековая книжная иллюстрация — это скорее мем на экране смартфона, набор странных картинок, настолько она сейчас непонятна. Проект напоминает систему зеркал, в которых отражается то, что давно утеряно, а возможно, никогда и не существовало», ― пояснил младший куратор выставочных проектов «ГЭС-2» Дмитрий Белкин.

Его коллега Анна Ильченко отметила, что стереотип о Средневековье часто используют для объяснения нынешних глобальных изменений, когда мир переживает непростые времена.

«Мы не ставим перед собой задачу полностью опровергнуть это предубеждение или предложить сокрушительные контраргументы. Вместо этого мы, используя формат новеллы — лаконичного и насыщенного повествования, — стремимся создать многогранную картину современных взглядов на Средние века. При этом все представленные точки зрения объединяет общая черта: стремление зафиксировать и осмыслить глубинный метафизический кризис, присущий современности», ― добавила Ильченко.

Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах
Выставка в Москве / до 23 ноября
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям