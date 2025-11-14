Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности

«Выставка показывает, что нам практически не доступны ни реальная Античность, ни реальное Средневековье, и мы скорее оперируем мифами об этих эпохах. Оригиналов большинства античных скульптур не сохранилось, и они обычно существуют во множестве копий и слепков, а средневековая книжная иллюстрация — это скорее мем на экране смартфона, набор странных картинок, настолько она сейчас непонятна. Проект напоминает систему зеркал, в которых отражается то, что давно утеряно, а возможно, никогда и не существовало», ― пояснил младший куратор выставочных проектов «ГЭС-2» Дмитрий Белкин.