Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности

В «ГЭС-2» стартовала выставка «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах». Она предлагает взглянуть на Античность и Средневековье как на живые культурные конструкции, которые продолжают влиять на современное искусство.
Экспозиция собрала работы XVIII–XX веков — от классицизма и академизма до модерна — и соединила их с инсталляциями, скульптурами, видео и гобеленами современных художников. Так, в диалог вступили апокалиптическое полотно Льва Бакста «Древний ужас» и инсталляция «Икар» Бориса Орлова. Эти на первый взгляд непохожие произведения, обращенные друг к другу с полюсов века, выступают метафорой перехода в новое, неизвестное время.
Выставка поделена на два больших раздела. «Академизмы» исследуют античные мотивы в русском искусстве — от строгих канонов Императорской академии до работ постмодернистов. «Средневековье» разбирает, почему эпоху «темных веков» на самом деле стоит считать временем прогресса: здесь покажут иконы, готическую скульптуру, манускрипты и работы современных художников, навеянные средневековыми сюжетами.
Проект предлагает проверить на прочность стереотипы, согласно которым Древняя Греция и Древний Рим — безоговорочные эстетические эталоны, а Средние века, наоборот, — время культурного упадка.
«Выставка показывает, что нам практически не доступны ни реальная Античность, ни реальное Средневековье, и мы скорее оперируем мифами об этих эпохах. Оригиналов большинства античных скульптур не сохранилось, и они обычно существуют во множестве копий и слепков, а средневековая книжная иллюстрация — это скорее мем на экране смартфона, набор странных картинок, настолько она сейчас непонятна. Проект напоминает систему зеркал, в которых отражается то, что давно утеряно, а возможно, никогда и не существовало», ― пояснил младший куратор выставочных проектов «ГЭС-2» Дмитрий Белкин.
Его коллега Анна Ильченко отметила, что стереотип о Средневековье часто используют для объяснения нынешних глобальных изменений, когда мир переживает непростые времена.
«Мы не ставим перед собой задачу полностью опровергнуть это предубеждение или предложить сокрушительные контраргументы. Вместо этого мы, используя формат новеллы — лаконичного и насыщенного повествования, — стремимся создать многогранную картину современных взглядов на Средние века. При этом все представленные точки зрения объединяет общая черта: стремление зафиксировать и осмыслить глубинный метафизический кризис, присущий современности», ― добавила Ильченко.