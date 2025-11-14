В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»

По данным следствия, демонтажные работы велись с грубыми нарушениями установленных норм. Ответственность за эти нарушения возложена на начальника участка. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.