В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»

Начальника строительного участка организации, занимавшейся демонтажом горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, задержали. Об этом сообщает Следственный комитет Московской области.

11 ноября при демонтаже от башни-опоры отвалился кусок. Обломки, камни и строительный мусор обрушились на прилегающую парковку и повредили более 120 автомобилей и стекла в окнах соседних жилых домов. Сейчас стало известно, что в результате происшествия пострадали трое граждан.

По данным следствия, демонтажные работы велись с грубыми нарушениями установленных норм. Ответственность за эти нарушения возложена на начальника участка. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.

«Снежком» был самым большим искусственным горнолыжным комплексом в России. В конце ноября 2021 года его юрлицо ― ООО «Снежная горка» ― объявили банкротом. 

В начале 2022-го склон закрыли на реконструкцию. Сперва демонтировали канатные дороги, а затем и торгово-развлекательный центр. В октябре того же года комплекс решили снести. На его месте планируют построить многоэтажки.

В декабре 2024-го во время демонтажа «Снежкома» погиб рабочий. На него упала металлическая конструкция. 

