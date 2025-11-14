В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»

Начальника строительного участка организации, занимавшейся демонтажом горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, задержали. Об этом сообщает Следственный комитет Московской области.
11 ноября при демонтаже от башни-опоры отвалился кусок. Обломки, камни и строительный мусор обрушились на прилегающую парковку и повредили более 120 автомобилей и стекла в окнах соседних жилых домов. Сейчас стало известно, что в результате происшествия пострадали трое граждан.
По данным следствия, демонтажные работы велись с грубыми нарушениями установленных норм. Ответственность за эти нарушения возложена на начальника участка. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.
«Снежком» был самым большим искусственным горнолыжным комплексом в России. В конце ноября 2021 года его юрлицо ― ООО «Снежная горка» ― объявили банкротом.
В начале 2022-го склон закрыли на реконструкцию. Сперва демонтировали канатные дороги, а затем и торгово-развлекательный центр. В октябре того же года комплекс решили снести. На его месте планируют построить многоэтажки.
В декабре 2024-го во время демонтажа «Снежкома» погиб рабочий. На него упала металлическая конструкция.