Тикток-креатором года стал создатель «Career Ladder» Макс Клименко

У Клименко более 8,5 млн подписчиков. В рамках шоу «Career Ladder», или «Карьерная лестница», он устанавливает стремянку на центральных улицах городов и приглашает прохожих на нее подняться. На одном конце лестницы стоит он, на другом — незнакомец. Ведущий задает вопросы и пытается за две минуты выяснить, чем занимается стоящий перед ним человек.