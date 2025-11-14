Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Тикток-креатором года стал создатель «Career Ladder» Макс Клименко

Фото: @maxoklymenko

Украинский блогер Макс Клименко победил в TikTok Awards в Британии и Ирландии. Лауреатов премии выбирали путем голосования сами пользователи тиктока.

У Клименко более 8,5 млн подписчиков. В рамках шоу «Career Ladder», или «Карьерная лестница», он устанавливает стремянку на центральных улицах городов и приглашает прохожих на нее подняться. На одном конце лестницы стоит он, на другом — незнакомец. Ведущий задает вопросы и пытается за две минуты выяснить, чем занимается стоящий перед ним человек.

Видео: @maxoklymenko

Клименко переехал в Великобританию 14 лет назад и, по его словам, начал создавать контент, потому что испытывал трудности с поиском работы. «У меня было много тревог и стресса из-за поиска работы, поэтому я начал снимать видео, помогая людям узнать, какие работы им доступны», — вспоминает он.

Креатор также добавил, что рад, что его контент признали на премии, потому что «все, что вы видите, листая ленту в туалете или в постели, занимает часы работы».

