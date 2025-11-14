Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов
Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Звезда «Декстера» Майкл С.Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре

Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Пока кафе и рестораны в Москве теряют гостей, фастфуд, наоборот, наращивает аудиторию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Focus Technologies.

По данным компании, число заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе ― октябре 2025-го сократилось на 5% год к году. Выручка в них увеличилась на 9% за счет роста среднего чека на 16%.

В сегменте же фастфуда и недорогих заведений трафик вырос на 3%, средний чек ― на 12%, а выручка ― на 16%.

Похожая ситуация и в целом по стране: в ресторанах и барах число заказов упало на 1%, в кафе и столовых ― увеличилось на 1%, а в фастфуд-заведениях рост показателя составил 7%.

Динамика связана в том числе со снижением темпов роста располагаемых доходов, считают в Focus Technologies. Еще одна возможная причина роста популярности фастфуда ― сокращение трафика у непродовольственного ретейла. Потребители все чаще заходят в торговые центры только на фуд-корт, обходясь без покупок, поясняет гендиректор RestCon Елена Перепелица.

Помимо этого, некоторые посетители общепита переориентируются на покупку готовой еды в магазинах.

Согласно июньскому исследованию МТС AdTech, фастфуд употребляют 84% россиян, и только 16% избегают вредной еды. Наиболее популярен фастфуд в Центральном федеральном округе, а наименее — в Дальневосточном, Сибирском и Южном.

