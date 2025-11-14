Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов

Пока кафе и рестораны в Москве теряют гостей, фастфуд, наоборот, наращивает аудиторию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Focus Technologies.
По данным компании, число заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе ― октябре 2025-го сократилось на 5% год к году. Выручка в них увеличилась на 9% за счет роста среднего чека на 16%.
В сегменте же фастфуда и недорогих заведений трафик вырос на 3%, средний чек ― на 12%, а выручка ― на 16%.
Похожая ситуация и в целом по стране: в ресторанах и барах число заказов упало на 1%, в кафе и столовых ― увеличилось на 1%, а в фастфуд-заведениях рост показателя составил 7%.
Динамика связана в том числе со снижением темпов роста располагаемых доходов, считают в Focus Technologies. Еще одна возможная причина роста популярности фастфуда ― сокращение трафика у непродовольственного ретейла. Потребители все чаще заходят в торговые центры только на фуд-корт, обходясь без покупок, поясняет гендиректор RestCon Елена Перепелица.
Помимо этого, некоторые посетители общепита переориентируются на покупку готовой еды в магазинах.
Согласно июньскому исследованию МТС AdTech, фастфуд употребляют 84% россиян, и только 16% избегают вредной еды. Наиболее популярен фастфуд в Центральном федеральном округе, а наименее — в Дальневосточном, Сибирском и Южном.