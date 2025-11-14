Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей

На основании этого Щербаченко заключил, что разумный бюджет на подарки может варьироваться от 2000–3000 до 5000–7000 рублей на человека. Таким образом, минимальные расходы составят 10–15 тыс. рублей, а верхняя граница может достигать 25–35 тыс.