Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей

Средний бюджет россиян на новогодние подарки близким в 2025–2026 годах составит 21 846 рублей. Такие данные, со ссылкой на доцента Финансового университета Петра Щербаченко, приводит Life.ru.
По словам социолога, значительная часть этой суммы во многих семьях будет направлена на исполнение желаний детей. На сопутствующие товары — упаковку, открытку, сладости — россияне потратят в среднем 10–15% от стоимости подарка.
Большинство респондентов (59%) готовы потратить на подарки до 10 тыс. рублей. Бюджет от 10 до 20 тыс. рублей планируют 14% опрошенных, а более 20 тыс. — 12%.
Эксперт также привел данные более раннего опроса ВЦИОМ: в 2025 году на новогодние подарки родным и близким в среднем тратили около 30 тыс. рублей.
На основании этого Щербаченко заключил, что разумный бюджет на подарки может варьироваться от 2000–3000 до 5000–7000 рублей на человека. Таким образом, минимальные расходы составят 10–15 тыс. рублей, а верхняя граница может достигать 25–35 тыс.