Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент

Disney планирует запустить собственную нейросеть для генерации видео. Об этом глава корпорации Боб Айгер сообщил во время конференц-звонка по итогам финансового года.
«Вещь, которая нас действительно вдохновляет и которую нам позволит сделать ИИ, — это дать пользователям Disney+ гораздо более вовлеченный опыт, включая возможность создавать пользовательский контент и смотреть пользовательский контент других, в основном короткий», — цитирует его слова The Hollywood Reporter.
По словам Айгера, Disney провела продуктивные переговоры с ИИ-компаниями, названия которых не уточняются. Корпорация намерена достичь соглашения, которое учтет «необходимость защищать интеллектуальную собственность».
Еще одно нововведение для пользователей Disney+, которое анонсировал Айгер, ― это игры или по крайней мере «геймифицированные функции». Их добавят в стриминг благодаря соглашению с Epic Games.
ИИ-контент все глубже проникает в нашу реальность. Каждый десятый из самых быстрорастущих ютуб-каналов транслирует исключительно сгенерированные ролики (часто абсурдные), а совсем недавно ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard, посвященный кантри-композициям.