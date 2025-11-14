Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов
Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов
Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Звезда «Декстера» Майкл С.Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре

Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент

Фото: Disney

Disney планирует запустить собственную нейросеть для генерации видео. Об этом глава корпорации Боб Айгер сообщил во время конференц-звонка по итогам финансового года.

«Вещь, которая нас действительно вдохновляет и которую нам позволит сделать ИИ, — это дать пользователям Disney+ гораздо более вовлеченный опыт, включая возможность создавать пользовательский контент и смотреть пользовательский контент других, в основном короткий», — цитирует его слова The Hollywood Reporter.

По словам Айгера, Disney провела продуктивные переговоры с ИИ-компаниями, названия которых не уточняются. Корпорация намерена достичь соглашения, которое учтет «необходимость защищать интеллектуальную собственность».

Еще одно нововведение для пользователей Disney+, которое анонсировал Айгер, ― это игры или по крайней мере «геймифицированные функции». Их добавят в стриминг благодаря соглашению с Epic Games.

ИИ-контент все глубже проникает в нашу реальность. Каждый десятый из самых быстрорастущих ютуб-каналов транслирует исключительно сгенерированные ролики (часто абсурдные), а совсем недавно ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard, посвященный кантри-композициям.

Расскажите друзьям