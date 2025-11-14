Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов

Брошь была сделана для Наполеона I примерно в 1810 году. Она предназначалась для украшения его двууголки в особых случаях, например, после победы в битве. Брошь нашла прусская армия в вещах французского императора, оставленных им во время бегства после битвы при Ватерлоо.