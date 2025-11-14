Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов

Фото: Sotheby's

Бриллиантовая брошь Наполеона Бонапарта, потерянная им после поражения французской армии в битве при Ватерлоо, ушла с молотка за 3,5 млн швейцарских франков. Об этом говорится на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Брошь оценивалась к продаже в диапазоне от 120 тыс. до 200 тыс. швейцарских франков. Окончательная цена лота в 2,85 млн франков без учета комиссионных превысила максимальную оценку более чем в 14 раз. Победную ставку сделали по телефону, имя обладателя украшения не раскрывается.

Диаметр броши ― около 4,5 сантиметров. Она украшена овальным бриллиантом весом 13,04 карата в окружении почти 100 бриллиантов меньшего размера.

Брошь была сделана для Наполеона I примерно в 1810 году. Она предназначалась для украшения его двууголки в особых случаях, например, после победы в битве. Брошь нашла прусская армия в вещах французского императора, оставленных им во время бегства после битвы при Ватерлоо.

Брошь подарили королю Пруссии Фридриху Вильгельму III. До недавнего времени она находилась в частной коллекции.

Битва при Ватерлоо состоялась 18 июня 1815 года. Она стала решающим сражением между армией Наполеона I и войсками антифранцузской коалиции (Австрия, Англия, Пруссия, Россия и другие страны). 20 июня 1815 года Наполеон вернулся в Париж и подписал акт об окончательном отречении. После этого его доставили на остров Святой Елены, где он провел последние шесть лет жизни.

