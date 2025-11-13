Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»

Актриса Софи Тэтчер, известная по сериалу «Шершни» и фильму «Еретик», снимется в гонконгской комедии «Персики» вместе с Гаваной Роуз Лю («Боттомс»). Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит Independent Film Company. Съемки фильма уже начались. Будущая картина расскажет о двух избалованных подругах, зарабатывающих на жизнь обманом «папиков».
По сюжету, мир девушек переворачивается, когда выясняется, что подаренная им желанная сумка Hermès Birkin — подделка. Раскрытые махинации бойфрендов отправляют героинь в безумное приключение в Гонконге.
Картина будет вдохновлена фильмом «Маргаритки» Веры Хитиловой, который вышел в 1966 году. Режиссером станет Дженни Суэн, снявшая «Белую девушку». Для постановщицы проект будет англоязычным дебютом.
«Я в восторге от безудержной игры Софи и Гаваны в роли лучших подруг, наслаждающихся всем, что может предложить Гонконг. Их экранная химия неоспорима», — прокомментировала Суэн.
Продюсером «Персиков» станет Коко Франчини. Исполнительными продюсерами выступят Кейт Бланшетт и Эндрю Уптон (Dirty Films), а также Мэттью Хелдерман и Люк Тейлор (BondIt Media Capital), Джессимин Бергам и Кара Дюрретт (Pinky Promise), Патрик Паттерсон и Джоэл Рейли (Undisputed Pictures) и другие.
«С момента прочтения сценария мы были очарованы чистой радостью и абсурдной изобретательностью истории. Мы невероятно рады представить эту яркую, творческую картину зрителям», — поделилась Рэйчел Лабес из Independent.
Изначально главные роли в комедии должны были исполнить Эмма Коррин («Корона») и Люси Чжан. Об этом сообщалось два года назад. После этого актерский состав проекта был пересмотрен.