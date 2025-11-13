Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Вышел трейлер документального сериала «Конец эры» о Тейлор Свифт
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Звезда «Декстера» Майкл Си Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»

Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»

Фото: А24

Актриса Софи Тэтчер, известная по сериалу «Шершни» и фильму «Еретик», снимется в гонконгской комедии «Персики» вместе с Гаваной Роуз Лю («Боттомс»). Об этом сообщил Deadline.

Проект выпустит Independent Film Company. Съемки фильма уже начались. Будущая картина расскажет о двух избалованных подругах, зарабатывающих на жизнь обманом «папиков».

По сюжету, мир девушек переворачивается, когда выясняется, что подаренная им желанная сумка Hermès Birkin — подделка. Раскрытые махинации бойфрендов отправляют героинь в безумное приключение в Гонконге.

Картина будет вдохновлена фильмом «Маргаритки» Веры Хитиловой, который вышел в 1966 году. Режиссером станет Дженни Суэн, снявшая «Белую девушку». Для постановщицы проект будет англоязычным дебютом.

«Я в восторге от безудержной игры Софи и Гаваны в роли лучших подруг, наслаждающихся всем, что может предложить Гонконг. Их экранная химия неоспорима», — прокомментировала Суэн.

Продюсером «Персиков» станет Коко Франчини. Исполнительными продюсерами выступят Кейт Бланшетт и Эндрю Уптон (Dirty Films), а также Мэттью Хелдерман и Люк Тейлор (BondIt Media Capital), Джессимин Бергам и Кара Дюрретт (Pinky Promise), Патрик Паттерсон и Джоэл Рейли (Undisputed Pictures) и другие.

«С момента прочтения сценария мы были очарованы чистой радостью и абсурдной изобретательностью истории. Мы невероятно рады представить эту яркую, творческую картину зрителям», — поделилась Рэйчел Лабес из Independent.

Изначально главные роли в комедии должны были исполнить Эмма Коррин («Корона») и Люси Чжан. Об этом сообщалось два года назад. После этого актерский состав проекта был пересмотрен. 
 

