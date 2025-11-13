Вышел трейлер документального сериала «Конец эры» о Тейлор Свифт

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Звезда «Декстера» Майкл Си Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»

Вышел трейлер документального сериала «Конец эры» о Тейлор Свифт

Кадр: Disney Plus/YouTube

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер документального сериала «Конец эры» о певице Тейлор Свифт и ее грандиозном туре «The Eras Tour».

В проекте будет шесть эпизодов. Первые два выйдут 12 декабря на платформе Disney+. Следующие два эпизода покажут через две недели, заключительные два — через четыре. 
 

Видео: Disney Plus/YouTube

Документальный проект обещает «интимный взгляд на жизнь Тейлор, пока ее тур гремел в заголовках и восхищал фанатов по всему миру». В сериал войдут бэкстейдж-материалы и интервью с участниками тура, членами семьи и друзьями Свифт.

Одновременно с первыми двумя сериями на Disney+ появится и запись последнего концерта тура, прошедшего в Ванкувере. В отличие от предыдущей записи в эту версию войдут песни из альбома «The Tortured Poets Department».

О релизе сериала Свифт рассказала в соцсетях месяц назад, 13 октября. Тогда она написала: «Это был конец эры, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и напряженной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съемочным группам запечатлеть этот тур и все истории, сплетенные в нем, пока он подходил к концу. И снять финальное шоу целиком».

Расскажите друзьям
Теги:
Walt Disney