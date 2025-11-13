Вышел трейлер документального сериала «Конец эры» о Тейлор Свифт

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер документального сериала «Конец эры» о певице Тейлор Свифт и ее грандиозном туре «The Eras Tour».
В проекте будет шесть эпизодов. Первые два выйдут 12 декабря на платформе Disney+. Следующие два эпизода покажут через две недели, заключительные два — через четыре.
Документальный проект обещает «интимный взгляд на жизнь Тейлор, пока ее тур гремел в заголовках и восхищал фанатов по всему миру». В сериал войдут бэкстейдж-материалы и интервью с участниками тура, членами семьи и друзьями Свифт.
Одновременно с первыми двумя сериями на Disney+ появится и запись последнего концерта тура, прошедшего в Ванкувере. В отличие от предыдущей записи в эту версию войдут песни из альбома «The Tortured Poets Department».
О релизе сериала Свифт рассказала в соцсетях месяц назад, 13 октября. Тогда она написала: «Это был конец эры, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и напряженной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съемочным группам запечатлеть этот тур и все истории, сплетенные в нем, пока он подходил к концу. И снять финальное шоу целиком».