Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов

У Адольфа Гитлера было генетическое заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов. Об этом заявила профессор Тури Кинг в документальном фильме «ДНК Гитлера: план диктатора», написали Sky News и Independent.
Кинг вместе с коллегами из Университета Бата проанализировала ДНК нацистского лидера, сохранившееся на фрагменте обивки дивана, который стоял в бункере фюрера. Его после войны отрезал и сохранил полковник Розуэлл Розенгрен из США. Исследователи обнаружили, что у Гитлера, вероятно, был синдром Каллмана.
На это указывает истощение гена PROK2, которое, как правило, приводит к низкому уровню тестостерона. Следствием синдрома Каллмана нередко становится то, что человек не проходит полноценно через половое созревание, имеет микропенис или страдает от эректильной дисфункции.
«10% людей с этим типом мутации могут иметь маленький пенис <…> Гораздо чаще <…> яички не опускаются к мошонке», — пояснил профессор медицины Йорма Топпари из Университета Турку.
Кроме того, у лидера нацистской Германии был высокий риск аутизма, шизофрении и биполярного расстройства. По словам ученых, людей с такими шансами на эти заболевания в мире всего 1%.
«Генетика — это часть картины вашей личности. Отец Гитлера был алкоголиком и избивал его. У него умерли четверо или пятеро братьев и сестер. Умерла и его мать. Он пережил множество неблагоприятных жизненных событий, время, в котором он живет, общество, в котором он живет: всё это повлияло на него», — отметила Кинг.
Различные ученые вслед за Кинг напомнили, что особенности здоровья не могут оправдать или объяснить взгляды Гитлера и его поступки. Они также подчеркнули, что гена диктатора вовсе не существует.
«Поведение никогда не определяется на 100% генетически. Связывать крайнюю жестокость Гитлера с людьми с такими же диагнозами рискованно, особенно учитывая, что подавляющее большинство людей с такими диагнозами не склонны ни к насилию, ни к жестокости», — напомнил эксперт по аутизму Саймон Барон-Коэн.
Интересно, что слухи о проблемах Гитлера с половым развитием и половой жизни циркулировали еще при жизни диктатора. В частности, в Великобритании во время Второй мировой войны была популярна песня «Hitler Has Only Got One Ball» («У Гитлера всего одно яичко»). Существуют даже документы 1923 года из тюрмы Ландсберг, в которых написано, что у фюрера был крипторхизм — неопущение яичка.
Исследование Кинг развенчало популярный миф о еврейском происхождении Гитлера. Люди на протяжении десятилетий предполагали, что его бабушка могла забеременеть от еврея. Это не так, утверждает Кинг и его команда.
Фильм «ДНК Гитлера: План диктатора» выпустит телеканал Channel 4. The Guardian отмечает, что это не первый его проект на эту тему. В 2014 году создатели картины «ДНК мертвых знаменитостей» утверждали, что проанализировали прядь волос Гитлера. Но позднее выяснилось, что волосы не принадлежали политику.
Кинг направила научную статью с результатами исследования ДНК Гитлера в авторитетный медицинский журнал. Но Channel 4 решил выпустить фильм с информацией из нее еще до публикации. Продакшн-компания Blink Films заявила, что академические процедуры могут быть очень медленными, поэтому авторы не могли отложить показ фильма. «Учитывая, что программа разрабатывалась семь лет, а заявления, сделанные в фильме, поистине меняют историю, это решение до сих пор вызывает удивление», — отметил The Guardian.