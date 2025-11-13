Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Звезда «Декстера» Майкл Си Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных

Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»

Фото: ladygaga

Американская певица Леди Гага призналась в интервью Rolling Stone, что ей потребовалась психиатрическая помощь после съемок фильма «Звезда родилась». За роль в нем артистка была номинирована на «Оскар».

Гага рассказала, что работа над картиной пришлась на особенно напряженный период в ее карьере. Прямо перед стартом съемочного периода певица выступила на Супербоуле.

Во время съемок Гага принимала литий — препарат для лечения расстройств настроения, который используют для снижения частоты и тяжести маниакальных эпизодов. Но и это не помогло артистке справиться со стрессом.

После завершения съемочных дней она отправилась в тур в поддержку альбома «Joanne» — он вышел в 2016 году. Однажды ночью с Гагой случился, по ее словам, «психический срыв».

«Как-то раз моя сестра сказала мне: „Я больше не вижу мою сестру“. И тогда я отменила тур. В один день я поехала в больницу ради психиатрического лечения. Мне нужно было сделать перерыв», — вспомнила певица.

Гага отметила, что в тот период «ничего не могла делать» и «была абсолютно разбита». «Это было по-настоящему страшно. Какое-то время я думала, что мне уже не станет лучше», — поделилась она.

«Я чувствую себя действительно везучей, что я все еще жива. Я знаю, что это может прозвучать драматично, но мы знаем, чем такие вещи могут закончиться», — подчеркнула артистка.

Гага отменила десять концертов мирового турне в феврале 2018 года. Тогда она объяснила свое решение тем, что испытывает «сильную боль». Предполагалось, что речь о боли, связанно с хроническим заболеванием — фибромиалгией.

