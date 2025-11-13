Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»

Американская певица Леди Гага призналась в интервью Rolling Stone, что ей потребовалась психиатрическая помощь после съемок фильма «Звезда родилась». За роль в нем артистка была номинирована на «Оскар».
Гага рассказала, что работа над картиной пришлась на особенно напряженный период в ее карьере. Прямо перед стартом съемочного периода певица выступила на Супербоуле.
Во время съемок Гага принимала литий — препарат для лечения расстройств настроения, который используют для снижения частоты и тяжести маниакальных эпизодов. Но и это не помогло артистке справиться со стрессом.
После завершения съемочных дней она отправилась в тур в поддержку альбома «Joanne» — он вышел в 2016 году. Однажды ночью с Гагой случился, по ее словам, «психический срыв».
«Как-то раз моя сестра сказала мне: „Я больше не вижу мою сестру“. И тогда я отменила тур. В один день я поехала в больницу ради психиатрического лечения. Мне нужно было сделать перерыв», — вспомнила певица.
Гага отметила, что в тот период «ничего не могла делать» и «была абсолютно разбита». «Это было по-настоящему страшно. Какое-то время я думала, что мне уже не станет лучше», — поделилась она.
«Я чувствую себя действительно везучей, что я все еще жива. Я знаю, что это может прозвучать драматично, но мы знаем, чем такие вещи могут закончиться», — подчеркнула артистка.
Гага отменила десять концертов мирового турне в феврале 2018 года. Тогда она объяснила свое решение тем, что испытывает «сильную боль». Предполагалось, что речь о боли, связанно с хроническим заболеванием — фибромиалгией.