Звезда «Декстера» Майкл Си Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»

Кадр: Showtime

Звезда сериала «Декстер» Майкл Си Холл сыграет с актрисой Нуми Рапас, известной по фильму «Девушка с татуировкой дракона», в шпионском триллере «Stratagem». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину поставит режиссер Михаэль Идов по сценарию, который он написал вместе с Лили Идов (оба — «Германия 89», «Лето»). В актерский состав войдет также Тео Ю. Съемки стартуют в начале 2026 года.

Действие фильма развернется на элитном саммите по кибербезопасности в ШВейцарских Альпах. В центре будет агент ЦРУ Стелла Тернер. Она работает под прикрытием, стремясь соблазнить и завербовать технического гения Дэниела Сима.

Знания мужчины могут быть единственным способом предотвратить утечку секретных данных об обороне США. Но Дэниел, как выясняет Стелла, оказывается не пешкой в игре, а умелым манипулятором со своими скрытыми мотивами. Взаимный обман персонажей перерастает в битву интеллектов и желаний.

Продюсерами фильма выступят номинант на премию «Оскар» Дэвид Ланкастер («Одержимость», «Драйв») и Мэтт Лейпциг («Я вижу тебя», «Страна радостей»). Исполнительными продюсерами стану тАРианна Фрейзер, Дельфина Перье и Джули Кролл.

