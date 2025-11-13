Звезда «Декстера» Майкл С.Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»

Знания мужчины могут быть единственным способом предотвратить утечку секретных данных об обороне США. Но Дэниел, как выясняет Стелла, оказывается не пешкой в игре, а умелым манипулятором со своими скрытыми мотивами. Взаимный обман персонажей перерастает в битву интеллектов и желаний.