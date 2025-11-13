Звезда «Декстера» Майкл С.Холл сыграет с Нуми Рапас в шпионском триллере «Stratagem»

Звезда сериала «Декстер» Майкл С.Холл сыграет с актрисой Нуми Рапас, известной по фильму «Девушка с татуировкой дракона», в шпионском триллере «Stratagem». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину поставит режиссер Михаил Идов по сценарию, который он написал вместе с Лили Идовой (оба — «Германия 89», «Лето»). В актерский состав войдет также Тео Ю. Съемки стартуют в начале 2026 года.
Действие фильма развернется на элитном саммите по кибербезопасности в Швейцарских Альпах. В центре будет агент ЦРУ Стелла Тернер. Она работает под прикрытием, стремясь соблазнить и завербовать технического гения Дэниела Сима.
Знания мужчины могут быть единственным способом предотвратить утечку секретных данных об обороне США. Но Дэниел, как выясняет Стелла, оказывается не пешкой в игре, а умелым манипулятором со своими скрытыми мотивами. Взаимный обман персонажей перерастает в битву интеллектов и желаний.
Продюсерами фильма выступят номинант на премию «Оскар» Дэвид Ланкастер («Одержимость», «Драйв») и Мэтт Лейпциг («Я вижу тебя», «Страна радости»). Исполнительными продюсерами станут Арианна Фрейзер, Дельфина Перрье и Джули Кролл.