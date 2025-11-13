Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»

Prime Video представила новый трейлер второго сезона сериала «Фоллаут». Премьера состоится 17 декабря.
События во втором сезоне будут развиваться в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе. По сюжету Люси и Гуль после вражды вынуждены объединить усилия. Вместе они отправляются в Нью-Вегас в поисках отца девушки.
«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Его поставили по культовой одноименной игре. Действие в сериале разворачивается в 2296 году в США после ядерной войны. Жительница одного из бункеров Люси решает выйти наружу и начать борьбу за выживание.
В проекте снялись Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл МакЛоклен, Мойсес Ариас, Сарита Чудхури. Главные продюсеры и авторы идеи — Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериалов «Мир Дикого Запада» и «В поле зрения». Еще до выхода второго сезона шоу продлили на третий.
«Афиша Daily» рассказывала, что писали зарубежные критики о сериале. Кроме того, шоу анализировали два редактора «Афиши» и наш автор, наигравший в Fallout множество часов.