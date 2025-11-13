Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»

Фото: Amazon Studios

Prime Video представила новый трейлер второго сезона сериала «Фоллаут». Премьера состоится 17 декабря.

События во втором сезоне будут развиваться в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе. По сюжету Люси и Гуль после вражды вынуждены объединить усилия. Вместе они отправляются в Нью-Вегас в поисках отца девушки. 

Видео: Prime Video

«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Его поставили по культовой одноименной игре. Действие в сериале разворачивается в 2296 году в США после ядерной войны. Жительница одного из бункеров Люси решает выйти наружу и начать борьбу за выживание. 

В проекте снялись Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл МакЛоклен, Мойсес Ариас, Сарита Чудхури. Главные продюсеры и авторы идеи — Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериалов «Мир Дикого Запада» и «В поле зрения». Еще до выхода второго сезона шоу продлили на третий.

«Афиша Daily» рассказывала, что писали зарубежные критики о сериале. Кроме того, шоу анализировали два редактора «Афиши» и наш автор, наигравший в Fallout множество часов.

