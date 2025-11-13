Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»

«Фоллаут» вышел на экраны в апреле 2024 года. Его поставили по культовой одноименной игре. Действие в сериале разворачивается в 2296 году в США после ядерной войны. Жительница одного из бункеров Люси решает выйти наружу и начать борьбу за выживание.