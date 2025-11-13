Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»

Warner Bros. опубликовала первый полноценный трейлер фильма «Грозовой перевал». Новая экранизация романа Эмили Бронте выйдет 14 февраля 2026 года.
Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтонов с мужчиной по имени Хитклифф. В центре сюжета — романтическая линия между Хитклиффом и Кэтрин Эрншо.
Хитклифа в фильме сыграл Джейкоб Элорди («„Эйфория“, „Присцилла: Элвис и я“). В роли Кэтрин в картине появилась Марго Робби („Барби“, „Тоня против всех“). Актерский состав дополнили Хон Чау, Шазад Латиф, Элисон Оливер, Мартин Клунс и Юэн Митчелл.
Режиссером и сценаристкой картины выступила Эмералд Феннел, автор «Девушки, подающей надежды» и «Солтберна». Она также стала продюсером проекта вместе с Робби и Джози МакНамарой. Исполнительными продюсерами стали Том Акерли и Сара Дезмонд.
«Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. На сегодняшний день существует множество экранизаций, в том числе версия режиссера Уильяма Уайлера 1939 года, в которой снялись Лоренс Оливье и Мерл Оберон. Среди более поздних версий — мини-сериал 2009 года с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях и полнометражный фильм 2011 года с Каей Скоделарио и Джеймсом Хоусоном.