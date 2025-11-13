Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»

Фото: LuckyChap

Warner Bros. опубликовала первый полноценный трейлер фильма «Грозовой перевал». Новая экранизация романа Эмили Бронте выйдет 14 февраля 2026 года.

Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтонов с мужчиной по имени Хитклифф. В центре сюжета — романтическая линия между Хитклиффом и Кэтрин Эрншо.

Видео: Warner Bros.

Хитклифа в фильме сыграл Джейкоб Элорди («„Эйфория“, „Присцилла: Элвис и я“). В роли Кэтрин в картине появилась Марго Робби („Барби“, „Тоня против всех“). Актерский состав дополнили Хон Чау, Шазад Латиф, Элисон Оливер, Мартин Клунс и Юэн Митчелл.

Режиссером и сценаристкой картины выступила Эмералд Феннел, автор «Девушки, подающей надежды» и «Солтберна». Она также стала продюсером проекта вместе с Робби и Джози МакНамарой. Исполнительными продюсерами стали Том Акерли и Сара Дезмонд.

«Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте был опубликован в 1850 году. На сегодняшний день существует множество экранизаций, в том числе версия режиссера Уильяма Уайлера 1939 года, в которой снялись Лоренс Оливье и Мерл Оберон. Среди более поздних версий — мини-сериал 2009 года с Томом Харди и Шарлоттой Райли в главных ролях и полнометражный фильм 2011 года с Каей Скоделарио и Джеймсом Хоусоном.

