Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками

Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей

Фото: пресс-материалы

Kion и благотворительный фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей. Большая их часть отправится многодетным семьям, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе фонда.

13 ноября в трех локациях Москвы — на Даниловском рынке, Ленинском рынке и в бизнес-квартале «Арма» — появились специальные благотворительные контейнеры, куда каждый сможет положить ненужные ему вещи, подарив им вторую жизнь. Собранное передадут в фонд «Второе дыхание», который перераспределяет собранную одежду на благотворительность или переработку. Основная категория благополучателей Фонда — многодетные семьи. 

1/2
© пресс-материалы
2/2
© пресс-материалы

На сайте фонда появилась страница с историями подростков, которые, как и герои сериала, растут в многодетных семьях. Подопечные фонда поделились своими историями в специальном проекте на сайте.

Акция приурочена к выходу второго сезона сериала Kion «Пингвины моей мамы» — истории о многодетном приемном родительстве и семейных отношениях. По сюжету главный герой Гоша стал старше: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Его сестра Соня отправляется на фестиваль детской анимации в Турции — без родителей, но с братьями. Совместная поездка открывает подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюбленности, смелые поступки и первые разочарования. 

Расскажите друзьям