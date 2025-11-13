Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей

Kion и благотворительный фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей. Большая их часть отправится многодетным семьям, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе фонда.
13 ноября в трех локациях Москвы — на Даниловском рынке, Ленинском рынке и в бизнес-квартале «Арма» — появились специальные благотворительные контейнеры, куда каждый сможет положить ненужные ему вещи, подарив им вторую жизнь. Собранное передадут в фонд «Второе дыхание», который перераспределяет собранную одежду на благотворительность или переработку. Основная категория благополучателей Фонда — многодетные семьи.
На сайте фонда появилась страница с историями подростков, которые, как и герои сериала, растут в многодетных семьях. Подопечные фонда поделились своими историями в специальном проекте на сайте.
Акция приурочена к выходу второго сезона сериала Kion «Пингвины моей мамы» — истории о многодетном приемном родительстве и семейных отношениях. По сюжету главный герой Гоша стал старше: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Его сестра Соня отправляется на фестиваль детской анимации в Турции — без родителей, но с братьями. Совместная поездка открывает подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюбленности, смелые поступки и первые разочарования.