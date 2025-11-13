Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей

Акция приурочена к выходу второго сезона сериала Kion «Пингвины моей мамы» — истории о многодетном приемном родительстве и семейных отношениях. По сюжету главный герой Гоша стал старше: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Его сестра Соня отправляется на фестиваль детской анимации в Турции — без родителей, но с братьями. Совместная поездка открывает подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюбленности, смелые поступки и первые разочарования.