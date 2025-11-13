Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»

«Этот документальный фильм кажется мне особенно важным и личным — не только из-за моей любви и глубокой связи с Мексикой и Палестиной, но и потому, что его премьера состоится в то время, когда крайне важно разобраться с травмой поколений, с которой живут беженцы и их семьи», — сказала актриса.