Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»

Мексиканская актриса Мелисса Баррера («Крик», «Эбигейл») и американский актер Джон Легуизамо («Меню», «Джон Уик») спродюсируют документальный фильм «Следы дома». Об этом сообщил Variety.
Премьера картины, работа над которой велась пять лет, состоится на фестивале Doc NYC. Режиссером проекта выступила Колетт Гуним. Она запечатлела глубоко личную историю по восстановлению связей собственных родителей с их родными местами.
Родители Гуним были вынуждены покинуть дома в Палестине и Мексике, когда были еще детьми. На основе их воспоминаний кинематографистка создала размышление о памяти и чувстве принадлежности.
Картина сочетает архивные кадры и анимацию. Баррера выразила надежду, что «этот документальный фильм даст надежду и укажет путь к будущему тем, кто в нем нуждается».
«Этот документальный фильм кажется мне особенно важным и личным — не только из-за моей любви и глубокой связи с Мексикой и Палестиной, но и потому, что его премьера состоится в то время, когда крайне важно разобраться с травмой поколений, с которой живут беженцы и их семьи», — сказала актриса.
Продюсером и соредактором ленты стала Сара Маамури. В проекте также поучаствовали Дэн Рыбики, Капелла Фахуми, Кит Уилсон, Дена Такрури. К ее созданию имели отношение Kartemquin Films и Watermelon Pictures.