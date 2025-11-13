Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками

Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»

Фото: melissabarreram

Мексиканская актриса Мелисса Баррера («Крик», «Эбигейл») и американский актер Джон Легуизамо («Меню», «Джон Уик») спродюсируют документальный фильм «Следы дома». Об этом сообщил Variety.

Премьера картины, работа над которой велась пять лет, состоится на фестивале Doc NYC. Режиссером проекта выступила Колетт Гуним. Она запечатлела глубоко личную историю по восстановлению связей собственных родителей с их родными местами.

Родители Гуним были вынуждены покинуть дома в Палестине и Мексике, когда были еще детьми. На основе их воспоминаний кинематографистка создала размышление о памяти и чувстве принадлежности.

Картина сочетает архивные кадры и анимацию. Баррера выразила надежду, что «этот документальный фильм даст надежду и укажет путь к будущему тем, кто в нем нуждается».

«Этот документальный фильм кажется мне особенно важным и личным — не только из-за моей любви и глубокой связи с Мексикой и Палестиной, но и потому, что его премьера состоится в то время, когда крайне важно разобраться с травмой поколений, с которой живут беженцы и их семьи», — сказала актриса.

Продюсером и соредактором ленты стала Сара Маамури. В проекте также поучаствовали Дэн Рыбики, Капелла Фахуми, Кит Уилсон, Дена Такрури. К ее созданию имели отношение Kartemquin Films и Watermelon Pictures.

