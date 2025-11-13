Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками

Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря

Фото: Nickelodeon Animation Studios

Paramount Pictures опубликовала новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера состоится 19 декабря.

Грядущая лента станет уже четвертым мультфильмом о морском герое с момента старта мультсериала в 1999 году. В новой истории Губка Боб отправится в путешествие по глубинам океана, где ему предстоит сразиться с Летучим Голландцем — одним из самых известных злодеев из оригинального шоу.

Видео: Paramount Pictures

Голландца в этот раз озвучил Марк Хэмилл, заменивший в фильме привычного Брайана Дойла-Мюррея. Голосами главных героев также говорят постоянные актеры сериала: Том Кенни (Губка Боб), Билл Фагербакке (Патрик), Роджер Бампасс (Сквидвард), Клэнси Браун (Мистер Крабс), Кэролин Лоренс (Сэнди) и Мистер Лоренс (Планктон). К ним присоединились новички: Джордж Лопес, Ice Spice, Артуро Кастро, Шерри Кола и Реджина Холл.

Режиссером проекта стал Дерек Драймон, ранее работавший над мультсериалом. «В поисках квадратных штанов» отличается визуальным стилем. Вместо классической 2D-анимации фильм сделан в 3D-графике. Такой формат уже использовался в фильмах «Губка Боб в бегах» и «Губка Боб в 3D», а также в недавних спин-оффах о Сэнди и Планктоне.

Расскажите друзьям