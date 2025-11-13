Paramount Pictures опубликовала новый трейлер полнометражного мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера состоится 19 декабря.
Грядущая лента станет уже четвертым мультфильмом о морском герое с момента старта мультсериала в 1999 году. В новой истории Губка Боб отправится в путешествие по глубинам океана, где ему предстоит сразиться с Летучим Голландцем — одним из самых известных злодеев из оригинального шоу.
Голландца в этот раз озвучил Марк Хэмилл, заменивший в фильме привычного Брайана Дойла-Мюррея. Голосами главных героев также говорят постоянные актеры сериала: Том Кенни (Губка Боб), Билл Фагербакке (Патрик), Роджер Бампасс (Сквидвард), Клэнси Браун (Мистер Крабс), Кэролин Лоренс (Сэнди) и Мистер Лоренс (Планктон). К ним присоединились новички: Джордж Лопес, Ice Spice, Артуро Кастро, Шерри Кола и Реджина Холл.
Режиссером проекта стал Дерек Драймон, ранее работавший над мультсериалом. «В поисках квадратных штанов» отличается визуальным стилем. Вместо классической 2D-анимации фильм сделан в 3D-графике. Такой формат уже использовался в фильмах «Губка Боб в бегах» и «Губка Боб в 3D», а также в недавних спин-оффах о Сэнди и Планктоне.