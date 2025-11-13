Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо

Ирландский актер Колин Фаррелл, известный по фильмам «Банши Инишерина» и «Залечь на дно в Брюгге», сыграет священника в экшн-триллере «Ordained». Его разработают братья Руссо, сообщил Deadline.
Фильм поставят на основе готовящегося к выходу комикса от издательства Bad Idea. Его создали Роберт Вендитти, Тревор Хейрсайн и Дэйв Стюарт. Графический роман выйдет 10 декабря.
В экранизации Фаррелл сыграет отца Роя Крейга, который проводит последнее причастие для умирающего главаря мафии. Когда тот выживает, он отправляет на устранение священника гангстеров, киллеров и коррумпированных полицейских.
У отца Роя, как выясняется, было непростое прошлое, которое неплохо подготовило его к преследованию. Тем не менее, мужчина придерживается заповеди «Не убий».
Автор сценария «Джона Уика » Дерек Колстад будет продюсером фильма вместе с Динешем Шамдасани и Бенджамином Симпсоном из «Bad Idea». Джо и Энтони Руссо также выступят продюсерами от лица компании AGBO, как и Стар Фаррелл и Клодин Фаррелл из Chapel Place.