Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо

Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»
Kion и фонд «Второе дыхание» запустили акцию по сбору вещей для многодетных семей
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»
Вышел новый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Премьера — 19 декабря
Мелисса Баррера и Джон Легуизамо спродюсируют документальный фильм «Следы дома»
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками

Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере «Ordained» братьев Руссо

Кадр: Blueprint Pictures

Ирландский актер Колин Фаррелл, известный по фильмам «Банши Инишерина» и «Залечь на дно в Брюгге», сыграет священника в экшн-триллере «Ordained». Его разработают братья Руссо, сообщил Deadline.

Фильм поставят на основе готовящегося к выходу комикса от издательства Bad Idea. Его создали Роберт Вендитти, Тревор Хейрсайн и Дэйв Стюарт. Графический роман выйдет 10 декабря.

В экранизации Фаррелл сыграет отца Роя Крейга, который проводит последнее причастие для умирающего главаря мафии. Когда тот выживает, он отправляет на устранение священника гангстеров, киллеров и коррумпированных полицейских.

У отца Роя, как выясняется, было непростое прошлое, которое неплохо подготовило его к преследованию. Тем не менее, мужчина придерживается заповеди «Не убий».

Автор сценария «Джона Уика » Дерек Колстад будет продюсером фильма вместе с Динешем Шамдасани и Бенджамином Симпсоном из «Bad Idea». Джо и Энтони Руссо также выступят продюсерами от лица компании AGBO, как и Стар Фаррелл и Клодин Фаррелл из Chapel Place.
 

Расскажите друзьям