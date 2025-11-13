Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»

В новом сезоне главные герои переезжают из Москвы в Петербург, где продолжают бороться со сказочной нечистью, которая там поселилась. Началось все еще 300 лет назад, когда Петр Первый прорубил окно в Европу, откуда вместе со всеми добрыми и полезными новшествами хлынула разная иноземная нечисть, которая и по сей день благополучно пребывает на берегах Невы. С ней в новом сезоне и будут сражаться Леха, Гном и другие сотрудники московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями.