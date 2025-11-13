Марго Робби и Джейкоб Элорди в первом трейлере «Грозового перевала»
Okko запустил квест, выпустил конструктор и скатерть-самобранку к выходу «Волшебного участка»

Фото: Okko

6 ноября в Okko стартовал второй сезон детективного комедийного сериала «Волшебный участок». Онлайн-кинотеатр совместно с партнерами запускает несколько проектов, которые помогут воссоздать сказочную реальность в повседневной жизни.

В новом сезоне главные герои переезжают из Москвы в Петербург, где продолжают бороться со сказочной нечистью, которая там поселилась. Началось все еще 300 лет назад, когда Петр Первый прорубил окно в Европу, откуда вместе со всеми добрыми и полезными новшествами хлынула разная иноземная нечисть, которая и по сей день благополучно пребывает на берегах Невы. С ней в новом сезоне и будут сражаться Леха, Гном и другие сотрудники московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями.

Сама же вселенная сериала продолжает распространяться далеко за пределы Okko и уходит в офлайн. Уже скоро у «Волшебного участка» появится собственный квест в «Клаустрофобии». В нем участники смогут попробовать себя в роли сотрудников отдела по борьбе со сказочными преступлениями. 

Точка сбора — у главного входа в парк ВДНХ, затем желающим нужно будет пройти в дом, наполненный тайнами и загадками. 60-минутный квест рассчитан на команды до 6 человек и будет работать в течение года, начиная с 13 ноября. 

Кроме того, скоро в мерчшопе Okko и в сети магазинов «Мир кубиков» будет доступен конструктор от бренда Brick Labs. Из почти полутора тысяч деталей можно собрать уменьшенную копию ОБСП, которая будет напоминать прототип — здание ТАСС в Москве, но отличаться некоторыми волшебными деталями. 

Фасад здания украшен постером сериала с Лехой, сжимающим в руках меч-кладенец; на крыше сидит приспешник Кощея — Ворон; при входе их встречает логотип Okko и множество других артефактов, которые волшебным образом откроются, если правильно выстроить уменьшенную копию участка.

Здание ОБСП можно раскрыть, чтобы изучить наполнение двух этажей: заглянуть в рабочие кабинеты сотрудников, рассмотреть волшебные гаджеты и артефакты из хранилища, посмотреть последние новости по ТВ и познакомиться с главными героями вселенной «Волшебного участка». 

Купить конструктор можно будет в 26 городах России. Он будет продаваться и на основных маркетплейсах.

Специально к старту нового сезона «Самокат» и Okko создали тематическую подборку «Как получить скатерть-самобранку» по мотивам русской кухни. Там будут представлены чудо-пирожки, холодец-молодец, хрустящие огурчики, блины-колдуны, котлеты с пюре, борщ, рыба, а еще различные виды мяса, салаты, сыры, колбасы и другие блюда. Пользователи «Самоката», заказавшие товары из подборки на сумму от 300 рублей в Москве и Петербурге с 5 ноября по 2 декабря, смогут поучаствовать в розыгрыше лимитированной полутораметровой скатерти из легкой льняной ткани.

