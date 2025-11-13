Apple TV представил дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера состоится 27 февраля 2026 года.
К главным ролям в новых сериях вернутся Анна Саваи и Курт Расселл. Кто еще появится во втором сезоне из актерского состава, пока неизвестно.
Первый сезон проекта вышел в 2023 году. В качестве авторов «Монарха» выступили Крис Блэк («Чудеса науки», «Звездный путь: Энтерпрайз») и Мэтт Фрэкшн («ВандаВижен»).
Действие в шоу развивалось сразу в двух временных периодах: после открытия, что монстры существуют, и битвы Годзиллы и титанов, разрушившей Сан-Франциско. Сюжет рассказывает о брате Кентаро и сестре Кейт, которые изначально даже и не подозревают о существовании друг друга.
Их отец исчез. Тогда они начинают копаться в прошлом, обнаруживая его связь с теневой организацией, известной как «Монарх» (она занимается созданием монстров). Помогает им в этом загадочная Мей, которая хранит свои тайны.
Путешествие по всему миру в поисках отца и правды о «Монархе» приводит их в мир монстров и к офицеру армии Ли Шоу (Курт Расселл), чью молодую версию сыграл сын актера Уайатт. В первом сезоне также снялись Анна Саваи («Дорога в тысячу ли»), Кирси Клемонс («Флэш»), Рэн Ватабэ («461 бэнто»), Андерс Хольм («Изобретая Анну») и Элиза Ласовски («Порок на экспорт»).