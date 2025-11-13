Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля

Фото: Legendary Television

Apple TV представил дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера состоится 27 февраля 2026 года.

К главным ролям в новых сериях вернутся Анна Саваи и Курт Расселл. Кто еще появится во втором сезоне из актерского состава, пока неизвестно.

Видео: Apple TV

Первый сезон проекта вышел  в 2023 году. В качестве авторов «Монарха» выступили Крис Блэк («Чудеса науки», «Звездный путь: Энтерпрайз») и Мэтт Фрэкшн («ВандаВижен»).

Действие в шоу развивалось сразу в двух временных периодах: после открытия, что монстры существуют, и битвы Годзиллы и титанов, разрушившей Сан-Франциско. Сюжет рассказывает о брате Кентаро и сестре Кейт, которые изначально даже и не подозревают о существовании друг друга.

Их отец исчез. Тогда они начинают копаться в прошлом, обнаруживая его связь с теневой организацией, известной как «Монарх» (она занимается созданием монстров). Помогает им в этом загадочная Мей, которая хранит свои тайны.

Путешествие по всему миру в поисках отца и правды о «Монархе» приводит их в мир монстров и к офицеру армии Ли Шоу (Курт Расселл), чью молодую версию сыграл сын актера Уайатт. В первом сезоне также снялись Анна Саваи («Дорога в тысячу ли»), Кирси Клемонс («Флэш»), Рэн Ватабэ («461 бэнто»), Андерс Хольм («Изобретая Анну») и Элиза Ласовски («Порок на экспорт»). 

Расскажите друзьям