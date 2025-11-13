Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard

Фото: Yurii Stupen/Unsplash

Рейтинг кантри-композиций чарта Billboard возглавила песня «Walk My Walk» исполнителя Breaking Rust. Это первая песня, созданная ИИ, которая попала в топ чартов, пишет Newsweek.

Breaking Rust — кантри-группа, созданная ИИ. Newsweek не указывает, кто стоит за проектом. Песни группы стали появляться на Spotify в 2025 году.

Сейчас на площадке у коллектива более 2 млн ежемесячных слушателей. У Breaking Rust также есть профиль в инстаграме*, у которого более 35 тыс. подписчиков.

Несколько песен исполнителя, созданных с помощью искусственного интеллекта, собрали более миллиона прослушиваний на Spotify. Песня «Livin’ on Borrowed Time» прослушана более 4 млн раз, «Walk My Walk» — более 3 млн раз, а «Whiskey Don’t Talk Back» — более 1 млн. При этом раздел «Об исполнителе» у группы пуст, а аватарка профиля — это стандартное черно-белое изображение мужчины в ковбойской шляпе и с галстуком.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

