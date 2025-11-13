Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции

Фото: @durov

Власти Франции полностью сняли с бизнесмена Павла Дурова ограничения на перемещения. Решение приняли 10 ноября, пишет Bloomberg.

Теперь бизнесмен может свободно выезжать из Франции и не обязан регулярно отмечаться в местном полицейском участке. Летом Дуров добился смягчения мер — ему разрешили краткосрочные поездки в Дубай, где проживают его родственники и находятся офисы Telegram.

Павла Дурова задержали в аэропорту имени Шарля де Голля в августе 2024 года. Прокуратура Парижа утверждала, что задержание связано с делом, в котором фигурируют 12 статей, в том числе соучастие в киберпреступлениях и отмывание денег. Позднее прокуратура заявляла, что Дурову предъявили обвинения в шести правонарушениях.

Дуров после освобождения из‑под стражи под залог в 5 млн евро утверждал, что может понести наказание за незаконное использование мессенджера другими людьми. Он отмечал, что если страна недовольна каким‑то интернет-сервисом, то она должна начать судебный процесс против самого сервиса, а не его создателя.

После задержания Дурова в работу Telegram внесли несколько изменений. В частности, из сервиса убрали функцию «Люди рядом», из‑за которой были проблемы с мошенниками и ботами, вместо нее появилась функция «Бизнес рядом». Со страницы FAQ Telegram пропала формулировка, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Теперь пользователи смогут жаловаться модераторам на противоправный контент в чатах и частных группах мессенджера.

В декабре Дуров дал показания по существу дела во французском суде. Журналистам он сказал, что верит в правосудие во Франции.

Позже в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дуров сказал, что до сих пор не знает, почему его арестовали в аэропорту Парижа в 2024 году. Предприниматель признался, что «был в шоке», когда его держали в заключении.

Бизнесмен назвал историю со своим арестом «очень странной». Он рассказал, что неоднократно посещал консульство Франции в Дубае до ареста, но никогда не слышал ни о каких вопросах или обвинениях в свой адрес.

