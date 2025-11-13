В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии

В филиалах МФЦ заработают стойки самообслуживания, которыми можно будет воспользоваться по биометрии и без паспорта. Об этом РИА «Новости» рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Стойки будут оснащены цифровым ассистентом. Нужный документ или справку можно будет скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.
Первые стойки появятся в Липецкой области в ближайшие месяцы. Важно, что сдача биометрии — добровольная процедура. Вариант оформления услуги у сотрудника МФЦ никуда не денется.
Тем временем в Москве открыли первый трамвайный диаметр (МТД). Он соединил станцию «Университет» с Метрогородком, проходя 13 районов города и 4 ж/д вокзала. Длина маршрута составила 27 километров.
Второй МТД длиной 33 километра планируют запустить весной. Он соединит метро «Чертановская» со станцией Новогиреево МЦД-4.