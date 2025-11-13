Российские ученые нашли 60 новых вирусов

Их нашли в образцах, которые были получены из 50 регионов страны. «Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей РФ. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека», — cказал гендиректор «Вектора» Александр Агафонов.