Российские ученые нашли 60 новых вирусов

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

Российские ученые нашли 60 новых вирусов

Фото: Trnava University/Unsplash

Ученые научного центра Роспотребнадзора «Вектор» обнаружили в России более 60 ранее неизвестных вирусов. Об этом пишет РИА «Новости».

Их нашли в образцах, которые были получены из 50 регионов страны. «Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей РФ. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека», — cказал гендиректор «Вектора» Александр Агафонов.

Цель исследования научного центра — предотвратить развитие глобальных пандемий. Агафонов пояснил, что теперь нужно узнать, насколько быстрой будет эволюция найденных вирусов и появятся ли со временем их штаммы, способные привести к пандемии. Он призвал использовать возможности ИИ, чтобы предсказать структуры новых лекарств и вакцин.

Недавно в России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. Он позволяет определить наличие вируса всего за 25–30 минут вместо 1,5–2 часов.

