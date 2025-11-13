Российские ученые нашли 60 новых вирусов

Ученые научного центра Роспотребнадзора «Вектор» обнаружили в России более 60 ранее неизвестных вирусов. Об этом пишет РИА «Новости».
Их нашли в образцах, которые были получены из 50 регионов страны. «Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей РФ. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека», — cказал гендиректор «Вектора» Александр Агафонов.
Цель исследования научного центра — предотвратить развитие глобальных пандемий. Агафонов пояснил, что теперь нужно узнать, насколько быстрой будет эволюция найденных вирусов и появятся ли со временем их штаммы, способные привести к пандемии. Он призвал использовать возможности ИИ, чтобы предсказать структуры новых лекарств и вакцин.
Недавно в России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. Он позволяет определить наличие вируса всего за 25–30 минут вместо 1,5–2 часов.