В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд

Одновременно 374 волынщика из Мельбурна сыграли песню AC/DC «It’s a Long Way tothe Top» и установили мировой рекорд. Ранее рекорд принадлежал 333 музыкантам из Болгарии, чье достижение было зафиксировано в 2012 году. Об этом сообщило APNews.
Мероприятие получило название «Великая мельбурнская волыночная битва» и прошло на площади Федерации, на улице Суонстон, — именно по ней в 1976 году на грузовике ехали участники AC/DC в своем клипе на эту песню.
Двое музыкантов, Лес Кенфилд и Кевин Конлон, 49 лет назад играли вместе с AC/DC на том самом грузовике. «Тогда я не осознавал, насколько это было грандиозно. Теперь я понимаю: это одно из величайших событий — возможно, самое великое — в моей жизни», — признался Кенфилд.
Самому старшему из принявших участие в записи волынщиков было 98 лет.