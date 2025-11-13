В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд

Фото: @m.g.f.woodworking

Одновременно 374 волынщика из Мельбурна сыграли песню AC/DC «It’s a Long Way tothe Top» и установили мировой рекорд. Ранее рекорд принадлежал 333 музыкантам из Болгарии, чье достижение было зафиксировано в 2012 году. Об этом сообщило APNews.

Мероприятие получило название «Великая мельбурнская волыночная битва» и прошло на площади Федерации, на улице Суонстон, — именно по ней в 1976 году на грузовике ехали участники AC/DC в своем клипе на эту песню.

Видео: @m.g.f.woodworking

Двое музыкантов, Лес Кенфилд и Кевин Конлон, 49 лет назад играли вместе с AC/DC на том самом грузовике. «Тогда я не осознавал, насколько это было грандиозно. Теперь я понимаю: это одно из величайших событий — возможно, самое великое — в моей жизни», — признался Кенфилд.

Самому старшему из принявших участие в записи волынщиков было 98 лет.

