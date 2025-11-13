Красная икра за год подорожала на 33%

«Спрос на ненатуральную продиктован демократичной ценой, покупатели могут себе позволить приобретать ее чаще, чем деликатесную, тем более что продается она повсеместно, в том числе в магазинах экономкласса. К тому же продукт отличается низкой калорийностью, не содержит холестерина и считается гипоаллергенным», — говорится в исследовании.