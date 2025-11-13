Красная икра за год подорожала на 33%

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

Фото: Oxa Roxa/Unsplash

Красная икра за год подорожала на 33%. Средняя стоимость 200 грамм продукта приблизилась к 3000 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

Аналитики сравнили показатели с октября по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Они также выяснили, что cпрос на натуральную красную икру вырос на 3%, а на имитированную лососевую икру — сразу на 18%.

«Спрос на ненатуральную продиктован демократичной ценой, покупатели могут себе позволить приобретать ее чаще, чем деликатесную, тем более что продается она повсеместно, в том числе в магазинах экономкласса. К тому же продукт отличается низкой калорийностью, не содержит холестерина и считается гипоаллергенным», — говорится в исследовании.

При этом цена имитированной икры за год снизилась на 6%. Но больше всего подешевела черная — на 15%. Сейчас средняя цена за 200 грамм продукта — 12,6 тыс. рублей.

Недавно стало известно, что новогодний салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году. Примерно 1,2 килограмма оливье будет стоить 434 рубля.

