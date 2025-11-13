Красная икра за год подорожала на 33%. Средняя стоимость 200 грамм продукта приблизилась к 3000 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».
Аналитики сравнили показатели с октября по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Они также выяснили, что cпрос на натуральную красную икру вырос на 3%, а на имитированную лососевую икру — сразу на 18%.
«Спрос на ненатуральную продиктован демократичной ценой, покупатели могут себе позволить приобретать ее чаще, чем деликатесную, тем более что продается она повсеместно, в том числе в магазинах экономкласса. К тому же продукт отличается низкой калорийностью, не содержит холестерина и считается гипоаллергенным», — говорится в исследовании.
При этом цена имитированной икры за год снизилась на 6%. Но больше всего подешевела черная — на 15%. Сейчас средняя цена за 200 грамм продукта — 12,6 тыс. рублей.
Недавно стало известно, что новогодний салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году. Примерно 1,2 килограмма оливье будет стоить 434 рубля.