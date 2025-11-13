Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»

«Черепашки-ниндзя» — вымышленная команда из комиксов, созданная Кевином Истменом и Питером Лэрдом. Премьера мульсериала по его мотивам состоялась в 1987 году, после чего он выходил в эфир практически десять лет. Позже выходило несколько анимационных фильмов о черепашках, например в 2023 году вышла часть «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».