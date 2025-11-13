Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»

Предстоящие сезоны детских мультсериалов «Дора» и «Истории черепашек-ниндзя» станут последними. Решение об отмене было принято вскоре после слияния Paramount и Skydance и последовавшей за этим реструктуризацией, пишет Deadline.
Второй и заключительный сезон «Историй черепашек-ниндзя» выйдет в декабре на Paramount+. Дата премьеры четвертого сезона «Доры» пока не объявлена.
Мультсериал «Истории черепашек-ниндзя» вышел в 2024 году. Он рассказывает о четырех братьях из оригинального фильма — Леонардо, Рафаэле, Микеланджело и Донателло. Они живут в Нью-Йорке и учатся совмещать ночные битвы со злодеями и дневную жизнь обычных школьников.
«Черепашки-ниндзя» — вымышленная команда из комиксов, созданная Кевином Истменом и Питером Лэрдом. Премьера мульсериала по его мотивам состоялась в 1987 году, после чего он выходил в эфир практически десять лет. Позже выходило несколько анимационных фильмов о черепашках, например в 2023 году вышла часть «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».
В центре сюжета мультфильма «Дора» — девочка Дора, или Даша, и ее друзья Башмачок и Карта. Вместе они исследуют джунгли тропического леса. Для этого они используют доски для серфинга, воздушный шар, птиц и лозы деревьев.