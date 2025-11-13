Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»

Фото: Nickelodeon Animation Studios

Предстоящие сезоны детских мультсериалов «Дора» и «Истории черепашек-ниндзя» станут последними. Решение об отмене было принято вскоре после слияния Paramount и Skydance и последовавшей за этим реструктуризацией, пишет Deadline.

Второй и заключительный сезон «Историй черепашек-ниндзя» выйдет в декабре на Paramount+. Дата премьеры четвертого сезона «Доры» пока не объявлена.

Мультсериал «Истории черепашек-ниндзя» вышел в 2024 году. Он рассказывает о четырех братьях из оригинального фильма — Леонардо, Рафаэле, Микеланджело и Донателло. Они живут в Нью-Йорке и учатся совмещать ночные битвы со злодеями и дневную жизнь обычных школьников. 

«Черепашки-ниндзя» — вымышленная команда из комиксов, созданная Кевином Истменом и Питером Лэрдом. Премьера мульсериала по его мотивам состоялась в 1987 году, после чего он выходил в эфир практически десять лет. Позже выходило несколько анимационных фильмов о черепашках, например в 2023 году вышла часть «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». 

В центре сюжета мультфильма «Дора» — девочка Дора, или Даша, и ее друзья Башмачок и Карта. Вместе они исследуют джунгли тропического леса. Для этого они используют доски для серфинга, воздушный шар, птиц и лозы деревьев.

