Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство

Фото: 2GIS

Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве вместе с земельным участком выставили на торги под выставочное пространство. Об этом пишет «Москвич Mag» со ссылкой на телеграм-канал комплекса экономической политики Москвы.

Здание, построенное в 1917 году, расположено на 2-й Ямской улице, 5. Площадь участка — 870 квадратных метров, здания — 651,9 квадратного метра.

Аукцион пройдет 4 декабря, стартовая цена — 105,15 млн рублей. Покупателям предлагают открыть выставочное пространство или бизнес. Дом уже подключен к основным инженерным коммуникациям.

«Земельный участок находится в объединенной охранной зоне и в зоне регулирования застройки, поэтому будущий владелец обязан осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия и в установленных случаях проводить согласование с департаментом культурного наследия», — уточняют в мэрии.

