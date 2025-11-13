Тейлор Свифт показывает закулисье тура в трейлере документального сериала «Конец эры»

На официальном канале Тейлор Свифт появился первый трейлер 6-серийного документального сериала «Конец эры» («The End of an Era») о закулисье «The Eras Tour».
Первые два эпизода выйдут 12 декабря на платформе Disney+. Затем по две новые серии будет появляться на платформе каждые две недели.
Документальный проект обещает «интимный взгляд на жизнь Тейлор, пока ее тур гремел в заголовках и восхищал фанатов по всему миру». В сериал войдут бэкстейдж-материалы и интервью с участниками тура, членами семьи и друзьями Свифт.
В трейлере мелькают отрывки разговоров с приглашенными звездами — Эдом Шираном, Флоренс Уэлч, Сабриной Карпентер. Свифт также делится, что придумала концепцию «The Eras Tour» за два года до его начала.
Одновременно с первыми двумя сериями на Disney+ появится и запись последнего концерта тура, прошедшего в Ванкувере. В отличие от предыдущей записи в эту версию войдут песни из альбома «The Tortured Poets Department».
О релизе сериала Свифт рассказала в соцсетях месяц назад, 13 октября. Тогда она написала: «Это был конец эры, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и напряженной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съемочным группам запечатлеть этот тур и все истории, сплетенные в нем, пока он подходил к концу. И снять финальное шоу целиком».