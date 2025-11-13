Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей

Автор книги о финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки накопил долг в 1,2 млрд долларов. Об этом предприниматель признался в подкасте The Iced Coffee Hour.
Ведущие Грэм Стефан и Джек Селби спросили Кийосаки, переживает ли он об этом. «Если ты должен банку 20 миллионов, это твоя проблема, а если ты должен банку миллиард и не можешь его выплатить, это уже проблема банка», — ответил Роберт.
Книгу «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки написал вместе с Шэрон Лехтер и выпустил в 1997 году. В ней читателям рассказывают, как научиться зарабатывать большие деньги. Произведение построено на сравнении двух мировоззрений — богача и бедняка.
«Богатый папа, бедный папа» переведена более чем на 51 язык и продана в более чем 109 странах. Общий тираж составил более 32 млн экземпляров. Книга неоднократно становилась лидером продаж в российских книжных магазинах.