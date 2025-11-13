Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей

Кустурица работает над романом «Как я не снял „Преступление и наказание“»
Вышел первый тизер второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров». Премьера — 27 февраля
«16 тонн Арбат» вручил премию Cup of Madness инди-проектам
ИИ-песня впервые в истории возглавила чарт Billboard
С Павла Дурова сняли ограничения на выезд из Франции
В МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии
Российские ученые нашли 60 новых вирусов
В Австралии 374 волынщика сыграли «It’s a Long Way to the Top» AC/DC и установили мировой рекорд
Красная икра за год подорожала на 33%
Paramount закрыла мультсериалы «Истории черепашек-ниндзя» и «Дора»
Дореволюционное здание на Сущевском Валу в Москве выставили на торги под выставочное пространство
Кирилл Диденок выпустил книгу «Лифт» в издательстве «Альпина PRO»
Россияне чаще всего отдыхают в июле, августе и сентябре
В Дюссельдорфе прославился «ворчливый гид», который намеренно оскорбляет и унижает посетителей
Сеть Gloria Jeans закрыла 102 магазина за два года
Россияне рассказали, у каких литературных героев больше всего ред-флагов в отношениях
Музей AZ отметит 10-летие выставкой «Анатолий Зверев. Открытое хранение»
Джесси Бакли — о фильме «Хэмнет»: «В этой истории столько души и человечности»
В России появился первый ГОСТ на площадки для выгула и дрессировки животных
Медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья
Роскачество рекомендовало не обсуждать чувствительную информацию рядом с умными колонками
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз назвала Сидни Суини кретинкой, которая испортила фильм о Кристи Мартин
У чемпионки по фигурному катанию Сурии Бонали украли все медали в Лас-Вегасе
Мишель Монахан из «Белого лотоса» снимется в хоккейной драме Netflix
Из Москвы запустят спецрейс для наблюдения за метеорным потоком
Аманда Сейфрид бьется в истерике перед Сидни Суини в трейлере «Горничной»
Вышел тизер нового фильма Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Ева Лонгория станет ведущей реалити-шоу «NFL Hometown Eats»

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» задолжал банку более миллиарда рублей

Автор книги о финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки накопил долг в 1,2 млрд долларов. Об этом предприниматель признался в подкасте The Iced Coffee Hour.

Ведущие Грэм Стефан и Джек Селби спросили Кийосаки, переживает ли он об этом. «Если ты должен банку 20 миллионов, это твоя проблема, а если ты должен банку миллиард и не можешь его выплатить, это уже проблема банка», — ответил Роберт.

Книгу «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки написал вместе с Шэрон Лехтер и выпустил в 1997 году. В ней читателям рассказывают, как научиться зарабатывать большие деньги. Произведение построено на сравнении двух мировоззрений — богача и бедняка.

«Богатый папа, бедный папа» переведена более чем на 51 язык и продана в более чем 109 странах. Общий тираж составил более 32 млн экземпляров. Книга неоднократно становилась лидером продаж в российских книжных магазинах.

